https://ria.ru/20210706/ekzameny-1740113989.html

В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года

В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года - РИА Новости, 06.07.2021

В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года

Общие результаты ЕГЭ в этом году не провалились, сопоставимы с прошлогодними, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:36

2021-07-06T15:36

2021-07-06T15:45

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736196347_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_2d60e643247c5f3ba3e8d29dab0bb5a4.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общие результаты ЕГЭ в этом году не провалились, сопоставимы с прошлогодними, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Все в области статистических погрешностей, результаты не провалились. Вузы точно будут набирать снова с соизмеримыми баллами ребят в сравнении с прошлыми годами", - сказал он на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210706/ege-1740113017.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество