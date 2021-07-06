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В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года - РИА Новости, 06.07.2021
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года
Общие результаты ЕГЭ в этом году не провалились, сопоставимы с прошлогодними, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:36
2021-07-06T15:45
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общие результаты ЕГЭ в этом году не провалились, сопоставимы с прошлогодними, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Все в области статистических погрешностей, результаты не провалились. Вузы точно будут набирать снова с соизмеримыми баллами ребят в сравнении с прошлыми годами", - сказал он на пресс-конференции.
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года
15:36 06.07.2021 (обновлено: 15:45 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗадания для ЕГЭ по информатике
Задания для ЕГЭ по информатике - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Рособрнадзора заявили, что результаты ЕГЭ в этом году не провалились

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общие результаты ЕГЭ в этом году не провалились, сопоставимы с прошлогодними, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Все в области статистических погрешностей, результаты не провалились. Вузы точно будут набирать снова с соизмеримыми баллами ребят в сравнении с прошлыми годами", - сказал он на пресс-конференции.
Начало сдачи ЕГЭ-2021 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
 
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