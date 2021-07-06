https://ria.ru/20210706/ekzameny-1740113989.html
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года - РИА Новости, 06.07.2021
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года
Общие результаты ЕГЭ в этом году не провалились, сопоставимы с прошлогодними, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:36
2021-07-06T15:36
2021-07-06T15:45
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736196347_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_2d60e643247c5f3ba3e8d29dab0bb5a4.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общие результаты ЕГЭ в этом году не провалились, сопоставимы с прошлогодними, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Все в области статистических погрешностей, результаты не провалились. Вузы точно будут набирать снова с соизмеримыми баллами ребят в сравнении с прошлыми годами", - сказал он на пресс-конференции.
https://ria.ru/20210706/ege-1740113017.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736196347_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_248199632d5be1b5a84e82283998ce37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ этого года
15:36 06.07.2021 (обновлено: 15:45 06.07.2021)
В Рособрнадзора заявили, что результаты ЕГЭ в этом году не провалились