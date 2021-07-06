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Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией - РИА Новости, 06.07.2021
Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
Главы государств России и Индонезии вскоре смогут подписать декларацию о стратегическом партнерстве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T06:55
2021-07-06T07:40
джакарта
сергей лавров
оон
россия
ретно марсуди
индонезия
в мире
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ДЖАКАРТА, 6 июл – РИА Новости. Главы государств России и Индонезии вскоре смогут подписать декларацию о стратегическом партнерстве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.Он также отметил, что Индонезия - "один из ключевых партнеров России, особенно в Азиатско-тихоокеанском регионе", и напомнил, что в прошлом году отмечалось 70-летие установления дипломатических отношений между странами."Продолжаем выстраивать их в конструктивной манере, высоко оцениваем наши двусторонние отношения, установили доверительный политический диалог на высшем уровне", - заявил Лавров журналистам.Он добавил, что в ходе встречи министров две страны "укрепили контакты в сфере безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарных связей"."Будем продолжать укреплять сотрудничество по линии ООН и других международных организаций", - сказал Лавров.Он также упомянул, что на встрече был принят план контактов на министерском уровне на ближайшие два года.
https://ria.ru/20210706/indoneziya-1740023703.html
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джакарта, сергей лавров, оон, россия, ретно марсуди, индонезия, в мире
Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:55 06.07.2021 (обновлено: 07:40 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лавров заявил о готовности к подписанию декларации о стратегическом партнерстве с Индонезией

Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 6 июл – РИА Новости. Главы государств России и Индонезии вскоре смогут подписать декларацию о стратегическом партнерстве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.
"Мы финализируем декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией, которую вскоре смогут при личной встрече подписать главы наших государств", - сказал Лавров в ходе брифинга после встречи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Он также отметил, что Индонезия - "один из ключевых партнеров России, особенно в Азиатско-тихоокеанском регионе", и напомнил, что в прошлом году отмечалось 70-летие установления дипломатических отношений между странами.
"Продолжаем выстраивать их в конструктивной манере, высоко оцениваем наши двусторонние отношения, установили доверительный политический диалог на высшем уровне", - заявил Лавров журналистам.
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Он добавил, что в ходе встречи министров две страны "укрепили контакты в сфере безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарных связей".
"Будем продолжать укреплять сотрудничество по линии ООН и других международных организаций", - сказал Лавров.
Он также упомянул, что на встрече был принят план контактов на министерском уровне на ближайшие два года.
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