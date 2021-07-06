Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:55 06.07.2021 (обновлено: 07:40 06.07.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Лавров заявил о готовности к подписанию декларации о стратегическом партнерстве с Индонезией
ДЖАКАРТА, 6 июл – РИА Новости. Главы государств России и Индонезии вскоре смогут подписать декларацию о стратегическом партнерстве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.
"Мы финализируем декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией, которую вскоре смогут при личной встрече подписать главы наших государств", - сказал Лавров в ходе брифинга после встречи.
Он также отметил, что Индонезия - "один из ключевых партнеров России, особенно в Азиатско-тихоокеанском регионе", и напомнил, что в прошлом году отмечалось 70-летие установления дипломатических отношений между странами.
"Продолжаем выстраивать их в конструктивной манере, высоко оцениваем наши двусторонние отношения, установили доверительный политический диалог на высшем уровне", - заявил Лавров журналистам.
Он добавил, что в ходе встречи министров две страны "укрепили контакты в сфере безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарных связей".
"Будем продолжать укреплять сотрудничество по линии ООН и других международных организаций", - сказал Лавров.
Он также упомянул, что на встрече был принят план контактов на министерском уровне на ближайшие два года.