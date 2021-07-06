https://ria.ru/20210706/deklaratsiya-1740028832.html

Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией

Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией - РИА Новости, 06.07.2021

Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией

Главы государств России и Индонезии вскоре смогут подписать декларацию о стратегическом партнерстве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T06:55

2021-07-06T06:55

2021-07-06T07:40

джакарта

сергей лавров

оон

россия

ретно марсуди

индонезия

в мире

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ДЖАКАРТА, 6 июл – РИА Новости. Главы государств России и Индонезии вскоре смогут подписать декларацию о стратегическом партнерстве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.Он также отметил, что Индонезия - "один из ключевых партнеров России, особенно в Азиатско-тихоокеанском регионе", и напомнил, что в прошлом году отмечалось 70-летие установления дипломатических отношений между странами."Продолжаем выстраивать их в конструктивной манере, высоко оцениваем наши двусторонние отношения, установили доверительный политический диалог на высшем уровне", - заявил Лавров журналистам.Он добавил, что в ходе встречи министров две страны "укрепили контакты в сфере безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарных связей"."Будем продолжать укреплять сотрудничество по линии ООН и других международных организаций", - сказал Лавров.Он также упомянул, что на встрече был принят план контактов на министерском уровне на ближайшие два года.

https://ria.ru/20210706/indoneziya-1740023703.html

https://ria.ru/20210706/vaktsina-1740029542.html

джакарта

россия

индонезия

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джакарта, сергей лавров, оон, россия, ретно марсуди, индонезия, в мире