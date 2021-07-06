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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210706/belorussiya-1740172032.html
В Белоруссии вынесли приговор участникам массовых беспорядков
В Белоруссии вынесли приговор участникам массовых беспорядков - РИА Новости, 06.07.2021
В Белоруссии вынесли приговор участникам массовых беспорядков
Десять человек приговорены в белорусском Пинске к различным срокам в колонии усиленного режима за участие в массовых беспорядках после президентских выборов в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T20:33
2021-07-06T20:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
брестская область
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Десять человек приговорены в белорусском Пинске к различным срокам в колонии усиленного режима за участие в массовых беспорядках после президентских выборов в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Брестской области Белоруссии."Прокуратура города Бреста поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении десяти жителей Пинска, которым инкриминировано участие в массовых беспорядках в районном центре 9-10 августа 2020 года… Вина всех фигурантов дела установлена совокупностью исследованных в суде доказательств, в том числе фото- и видеоматериалами. Суд Московского района Бреста признал обвиняемых виновными в участии в массовых беспорядках… Каждому из них назначено лишение свободы на срок от 4 до 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте Генпрокуратуры.Как отмечается, установлено, что обвиняемые участвовали в массовых беспорядках, "сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества".По данным прокуратуры Брестской области, применяя насилие в отношении сотрудников милиции, которое выразилось в нанесении ударов руками, ногами и различными предметами, фигуранты использовали палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки, бутылки и пиротехнические изделия."Кроме того, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили другое имущество, принадлежавшее физическим и юридическим лицам, в том числе городским и районным отделам внутренних дел. Общая сумма причиненного ущерба превысила 23 тысячи белорусских рублей (более 9 тысячи долларов по текущему курсу – ред.)", - говорится в сообщении.Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с обвиняемых имущественного ущерба. Согласно сообщению прокуратуры, приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Генпрокуратура Белоруссии 21 мая сообщила, что прокуроры направили в суды 667 уголовных дел, связанных с несанкционированными акциями протеста, в отношении 994 граждан, из них осуждены 682.
https://ria.ru/20210703/belorussiya-1739767856.html
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александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, брестская область, минск, белоруссия, в мире
В Белоруссии вынесли приговор участникам массовых беспорядков
20:33 06.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтозак во время несанкционированной акции протеста в Минске
Автозак во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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В белорусском Пинске десять человек приговорены к колонии за участие в массовых беспорядках

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Десять человек приговорены в белорусском Пинске к различным срокам в колонии усиленного режима за участие в массовых беспорядках после президентских выборов в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Брестской области Белоруссии.
"Прокуратура города Бреста поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении десяти жителей Пинска, которым инкриминировано участие в массовых беспорядках в районном центре 9-10 августа 2020 года… Вина всех фигурантов дела установлена совокупностью исследованных в суде доказательств, в том числе фото- и видеоматериалами. Суд Московского района Бреста признал обвиняемых виновными в участии в массовых беспорядках… Каждому из них назначено лишение свободы на срок от 4 до 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте Генпрокуратуры.
Как отмечается, установлено, что обвиняемые участвовали в массовых беспорядках, "сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества".
По данным прокуратуры Брестской области, применяя насилие в отношении сотрудников милиции, которое выразилось в нанесении ударов руками, ногами и различными предметами, фигуранты использовали палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки, бутылки и пиротехнические изделия.
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"Кроме того, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили другое имущество, принадлежавшее физическим и юридическим лицам, в том числе городским и районным отделам внутренних дел. Общая сумма причиненного ущерба превысила 23 тысячи белорусских рублей (более 9 тысячи долларов по текущему курсу – ред.)", - говорится в сообщении.
Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с обвиняемых имущественного ущерба. Согласно сообщению прокуратуры, приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Генпрокуратура Белоруссии 21 мая сообщила, что прокуроры направили в суды 667 уголовных дел, связанных с несанкционированными акциями протеста, в отношении 994 граждан, из них осуждены 682.

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФБрестская областьМинскБелоруссияВ мире
 
 
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