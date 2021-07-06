Риелтор рассказала, как быстрее сдать квартиру
01:15 06.07.2021 (обновлено: 01:16 06.07.2021)
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Арендное жилье не должно простаивать, ведь это потерянные деньги. Чтобы ускорить его сдачу, важно соблюсти несколько правил - прежде всего, верно оценить объект, рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.
"Например, усредненная арендная ставка однокомнатной квартиры в Москве сегодня составляет 36,9 тысяч рублей в месяц, но ориентироваться на общий показатель при оценке конкретного объекта опрометчиво. Можно посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в порядке цен, но для грамотной оценки необходимо учесть детали, которых много", — заявила Полякова.
Важна также готовность арендодателя предоставить дисконт, который может достигать пяти-десяти процентов от первоначальной суммы. Многое зависит и от правильной предарендной подготовки, однако делать дорогостоящий ремонт далеко не всегда выгодно.
Серьезные вложения оправданы в ремонт квартиры в престижном месте, а вот старую квартиру на окраине города, возможно, имеет смысл просто сдать дешевле, без лишних вложений, указала она.