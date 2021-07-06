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Риелтор рассказала, как быстрее сдать квартиру
Риелтор рассказала, как быстрее сдать квартиру - РИА Новости, 06.07.2021
Риелтор рассказала, как быстрее сдать квартиру
Арендное жилье не должно простаивать, ведь это потерянные деньги. Чтобы ускорить его сдачу, важно соблюсти несколько правил - прежде всего, верно оценить... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T01:15
2021-07-06T01:16
инком-недвижимость
оксана полякова
россия
аренда
жилье
москва
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Арендное жилье не должно простаивать, ведь это потерянные деньги. Чтобы ускорить его сдачу, важно соблюсти несколько правил - прежде всего, верно оценить объект, рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.Важна также готовность арендодателя предоставить дисконт, который может достигать пяти-десяти процентов от первоначальной суммы. Многое зависит и от правильной предарендной подготовки, однако делать дорогостоящий ремонт далеко не всегда выгодно.Серьезные вложения оправданы в ремонт квартиры в престижном месте, а вот старую квартиру на окраине города, возможно, имеет смысл просто сдать дешевле, без лишних вложений, указала она.
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инком-недвижимость, оксана полякова, россия, аренда, жилье, москва, общество

Риелтор рассказала, как быстрее сдать квартиру

01:15 06.07.2021 (обновлено: 01:16 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖилой район
Жилой район - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Арендное жилье не должно простаивать, ведь это потерянные деньги. Чтобы ускорить его сдачу, важно соблюсти несколько правил - прежде всего, верно оценить объект, рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.
"Например, усредненная арендная ставка однокомнатной квартиры в Москве сегодня составляет 36,9 тысяч рублей в месяц, но ориентироваться на общий показатель при оценке конкретного объекта опрометчиво. Можно посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в порядке цен, но для грамотной оценки необходимо учесть детали, которых много", — заявила Полякова.
Важна также готовность арендодателя предоставить дисконт, который может достигать пяти-десяти процентов от первоначальной суммы. Многое зависит и от правильной предарендной подготовки, однако делать дорогостоящий ремонт далеко не всегда выгодно.
Серьезные вложения оправданы в ремонт квартиры в престижном месте, а вот старую квартиру на окраине города, возможно, имеет смысл просто сдать дешевле, без лишних вложений, указала она.
Жилые дома в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске Московской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
Вчера, 03:15
Специалист предупредил, кому нельзя сдавать квартиру
 
ИНКОМ-НедвижимостьОксана ПоляковаРоссияАрендаЖильеМоскваОбщество
 
 
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