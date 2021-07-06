https://ria.ru/20210706/arenda-1740019381.html

Риелтор рассказала, как быстрее сдать квартиру

Риелтор рассказала, как быстрее сдать квартиру - РИА Новости, 06.07.2021

Риелтор рассказала, как быстрее сдать квартиру

Арендное жилье не должно простаивать, ведь это потерянные деньги. Чтобы ускорить его сдачу, важно соблюсти несколько правил - прежде всего, верно оценить... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T01:15

2021-07-06T01:15

2021-07-06T01:16

инком-недвижимость

оксана полякова

россия

аренда

жилье

москва

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Арендное жилье не должно простаивать, ведь это потерянные деньги. Чтобы ускорить его сдачу, важно соблюсти несколько правил - прежде всего, верно оценить объект, рассказала агентству "Прайм" заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.Важна также готовность арендодателя предоставить дисконт, который может достигать пяти-десяти процентов от первоначальной суммы. Многое зависит и от правильной предарендной подготовки, однако делать дорогостоящий ремонт далеко не всегда выгодно.Серьезные вложения оправданы в ремонт квартиры в престижном месте, а вот старую квартиру на окраине города, возможно, имеет смысл просто сдать дешевле, без лишних вложений, указала она.

https://ria.ru/20210705/arenda-1739705190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инком-недвижимость, оксана полякова, россия, аренда, жилье, москва, общество