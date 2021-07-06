https://ria.ru/20210706/afganistan-1740033566.html

Представитель талибов опроверг сообщения о предложении мира

Представитель талибов опроверг сообщения о предложении мира - РИА Новости, 06.07.2021

Представитель талибов опроверг сообщения о предложении мира

Талибы опровергают сообщения СМИ о планах радикального движения представить предложение о мире афганской правительственной стороне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:39

2021-07-06T08:39

2021-07-06T09:11

катар

в мире

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597196892_0:245:3001:1933_1920x0_80_0_0_a868614680875ef585d1b3c144e26996.jpg

КАБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Талибы опровергают сообщения СМИ о планах радикального движения представить предложение о мире афганской правительственной стороне, заявил РИА Новости представитель их политофиса Наим Вардак.Накануне агентство Рейтер со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахеда сообщило, что движение планирует в следующем месяце представить письменное предложение о мире властям Афганистана."В некоторых СМИ появилась безосновательная новость о том, что Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) разработал план или программу мира и передаст его администрации в Кабуле в следующем месяце. Такого нет", - сказал Вардак РИА Новости.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и талибами стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210705/granitsa-1739985365.html

https://ria.ru/20210705/afganistan-1739828638.html

катар

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

катар, в мире, афганистан