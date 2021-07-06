https://ria.ru/20210706/afganistan-1740033566.html
Представитель талибов опроверг сообщения о предложении мира
Представитель талибов опроверг сообщения о предложении мира - РИА Новости, 06.07.2021
Представитель талибов опроверг сообщения о предложении мира
Талибы опровергают сообщения СМИ о планах радикального движения представить предложение о мире афганской правительственной стороне, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T08:39
2021-07-06T08:39
2021-07-06T09:11
катар
в мире
афганистан
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КАБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Талибы опровергают сообщения СМИ о планах радикального движения представить предложение о мире афганской правительственной стороне, заявил РИА Новости представитель их политофиса Наим Вардак.Накануне агентство Рейтер со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахеда сообщило, что движение планирует в следующем месяце представить письменное предложение о мире властям Афганистана."В некоторых СМИ появилась безосновательная новость о том, что Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) разработал план или программу мира и передаст его администрации в Кабуле в следующем месяце. Такого нет", - сказал Вардак РИА Новости.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и талибами стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210705/granitsa-1739985365.html
https://ria.ru/20210705/afganistan-1739828638.html
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катар, в мире, афганистан
Представитель талибов опроверг сообщения о предложении мира
08:39 06.07.2021 (обновлено: 09:11 06.07.2021)
Представитель талибов опроверг сообщения о планах представить предложение о мире правительству