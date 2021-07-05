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Пропавших при лесном пожаре жителей якутского села нашли живыми
Пропавших при лесном пожаре жителей якутского села нашли живыми - РИА Новости, 05.07.2021
Пропавших при лесном пожаре жителей якутского села нашли живыми
Пропавшие на тушении лесного пожара жители поселка Куокуну в Якутии нашлись живыми, их обнаружили спасатели на вездеходах, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:20
2021-07-05T15:20
2021-07-05T15:20
россия
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происшествия
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ЯКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Пропавшие на тушении лесного пожара жители поселка Куокуну в Якутии нашлись живыми, их обнаружили спасатели на вездеходах, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.Ранее сообщалось, что в Сунтарском районе Якутии начались поиски жителей поселка Куокуну, пропавших во время тушения лесного пожара. Первого июля группа мобилизованных граждан под руководством главы Куокунинского наслега направилась на мотобуксировщиках на тушение очага. Третьего июля их транспорт обнаружили во время авиаоблета местности. В понедельник начались поиски людей."Группа на вездеходе нашла пропавших людей, все живы-здоровы", - рассказали в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Пропавших при лесном пожаре жителей якутского села нашли живыми
Спасатели нашли сельских жителей, пропавших при тушении лесного пожара в Якутии