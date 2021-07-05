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Пропавших при лесном пожаре жителей якутского села нашли живыми

Пропавших при лесном пожаре жителей якутского села нашли живыми - РИА Новости, 05.07.2021

Пропавших при лесном пожаре жителей якутского села нашли живыми

Пропавшие на тушении лесного пожара жители поселка Куокуну в Якутии нашлись живыми, их обнаружили спасатели на вездеходах, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:20

2021-07-05T15:20

2021-07-05T15:20

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЯКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Пропавшие на тушении лесного пожара жители поселка Куокуну в Якутии нашлись живыми, их обнаружили спасатели на вездеходах, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.Ранее сообщалось, что в Сунтарском районе Якутии начались поиски жителей поселка Куокуну, пропавших во время тушения лесного пожара. Первого июля группа мобилизованных граждан под руководством главы Куокунинского наслега направилась на мотобуксировщиках на тушение очага. Третьего июля их транспорт обнаружили во время авиаоблета местности. В понедельник начались поиски людей."Группа на вездеходе нашла пропавших людей, все живы-здоровы", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210704/pozhar-1739795374.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия