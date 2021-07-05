https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739937680.html

В Подмосковье на автобусах появились стикеры о прививке у водителя

В Подмосковье на автобусах появились стикеры о прививке у водителя - РИА Новости, 05.07.2021

В Подмосковье на автобусах появились стикеры о прививке у водителя

На автобусах Мострансавто появились стикеры, информирующие пассажиров, что их везет водитель, прошедший вакцинацию против COVID-19, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:41

2021-07-05T14:41

2021-07-05T14:41

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

мострансавто

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На автобусах Мострансавто появились стикеры, информирующие пассажиров, что их везет водитель, прошедший вакцинацию против COVID-19, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Отмечается, что такие стикеры в ближайшее время появятся на 1000 автобусах большого, среднего и малого класса, которые курсируют между Москвой и областью."Наклейки – это способ напомнить пассажирам, что приоритетная задача компании - обеспечить пассажирам безопасные и комфортные перевозки", - следует из релиза.На сегодняшний день в компании прошли вакцинацию более 61% сотрудников, поделились в пресс-службе ведомства.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), мострансавто, общество