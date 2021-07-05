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В Подмосковье на автобусах появились стикеры о прививке у водителя
В Подмосковье на автобусах появились стикеры о прививке у водителя - РИА Новости, 05.07.2021
В Подмосковье на автобусах появились стикеры о прививке у водителя
На автобусах Мострансавто появились стикеры, информирующие пассажиров, что их везет водитель, прошедший вакцинацию против COVID-19, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:41
2021-07-05T14:41
2021-07-05T14:41
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
мострансавто
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На автобусах Мострансавто появились стикеры, информирующие пассажиров, что их везет водитель, прошедший вакцинацию против COVID-19, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Отмечается, что такие стикеры в ближайшее время появятся на 1000 автобусах большого, среднего и малого класса, которые курсируют между Москвой и областью."Наклейки – это способ напомнить пассажирам, что приоритетная задача компании - обеспечить пассажирам безопасные и комфортные перевозки", - следует из релиза.На сегодняшний день в компании прошли вакцинацию более 61% сотрудников, поделились в пресс-службе ведомства.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), мострансавто, общество
В Подмосковье на автобусах появились стикеры о прививке у водителя
На автобусах в Подмосковье появились наклейки о том, что водитель прошел вакцинацию от COVID-19