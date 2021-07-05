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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739937680.html
В Подмосковье на автобусах появились стикеры о прививке у водителя
В Подмосковье на автобусах появились стикеры о прививке у водителя - РИА Новости, 05.07.2021
В Подмосковье на автобусах появились стикеры о прививке у водителя
На автобусах Мострансавто появились стикеры, информирующие пассажиров, что их везет водитель, прошедший вакцинацию против COVID-19, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:41
2021-07-05T14:41
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
мострансавто
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На автобусах Мострансавто появились стикеры, информирующие пассажиров, что их везет водитель, прошедший вакцинацию против COVID-19, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Отмечается, что такие стикеры в ближайшее время появятся на 1000 автобусах большого, среднего и малого класса, которые курсируют между Москвой и областью."Наклейки – это способ напомнить пассажирам, что приоритетная задача компании - обеспечить пассажирам безопасные и комфортные перевозки", - следует из релиза.На сегодняшний день в компании прошли вакцинацию более 61% сотрудников, поделились в пресс-службе ведомства.
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), мострансавто, общество
В Подмосковье на автобусах появились стикеры о прививке у водителя
14:41 05.07.2021
 
© Фото : МострансавтоНа автобусах в Подмосковье появились наклейки о том, что водитель привит
На автобусах в Подмосковье появились наклейки о том, что водитель привит - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Мострансавто

На автобусах в Подмосковье появились наклейки о том, что водитель прошел вакцинацию от COVID-19

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На автобусах Мострансавто появились стикеры, информирующие пассажиров, что их везет водитель, прошедший вакцинацию против COVID-19, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Если водитель прошел вакцинацию – он получает яркую наклейку, которая размещается на автобусе", - следует из сообщения.
Отмечается, что такие стикеры в ближайшее время появятся на 1000 автобусах большого, среднего и малого класса, которые курсируют между Москвой и областью.
"Наклейки – это способ напомнить пассажирам, что приоритетная задача компании - обеспечить пассажирам безопасные и комфортные перевозки", - следует из релиза.
На сегодняшний день в компании прошли вакцинацию более 61% сотрудников, поделились в пресс-службе ведомства.
© Фото : МострансавтоНа автобусах в Подмосковье появились наклейки о том, что водитель привит
На автобусах в Подмосковье появились наклейки о том, что водитель привит - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Мострансавто
На автобусах в Подмосковье появились наклейки о том, что водитель привит
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)МострансавтоОбщество
 
 
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