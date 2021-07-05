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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739922433.html
Власти Подмосковья сообщили о выполнении плана по вакцинации почти на 50%
Власти Подмосковья сообщили о выполнении плана по вакцинации почти на 50% - РИА Новости, 05.07.2021
Власти Подмосковья сообщили о выполнении плана по вакцинации почти на 50%
Почти 1,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19 в Подмосковье, план выполнен на 48,5%, сообщила зампред правительства и министр здравоохранения Московской... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:38
2021-07-05T13:38
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
светлана стригункова
коронавирус в россии
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти 1,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19 в Подмосковье, план выполнен на 48,5%, сообщила зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова."На текущий момент у нас вакцинировано практически 1,8 миллиона человек, план по вакцинации у нас в области выполнен на 48,5%", - сказала Стригункова в ходе оперативного совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами и главами округов.Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. Московская область занимает третье место по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. В понедельник, 5 июля, в Подмосковье выявили 2 651 новый случай заражения COVID.
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вакцинация россиян от covid-19, светлана стригункова , коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Власти Подмосковья сообщили о выполнении плана по вакцинации почти на 50%
13:38 05.07.2021
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области

Власти Подмосковья сообщили, что план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 48,5%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти 1,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19 в Подмосковье, план выполнен на 48,5%, сообщила зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
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"На текущий момент у нас вакцинировано практически 1,8 миллиона человек, план по вакцинации у нас в области выполнен на 48,5%", - сказала Стригункова в ходе оперативного совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами и главами округов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. Московская область занимает третье место по количеству выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. В понедельник, 5 июля, в Подмосковье выявили 2 651 новый случай заражения COVID.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Светлана СтригунковаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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