Путин и Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе
16:51 05.07.2021 (обновлено: 01:03 06.07.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Путин подтвердил Рахмону готовность оказать поддержку в свете эскалации в Афганистане
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил непростую ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне", - говорится в сообщении.
"Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку – как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидерами был выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб ранее заявил в интервью РИА Новости, что ситуация на севере страны, где талибы захватили ряд районов и продолжают продвижение, очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под контроля. По его словам, правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах. Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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