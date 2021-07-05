https://ria.ru/20210705/tadzhikistan-1739970639.html

Путин и Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе

Путин и Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 06.07.2021

Путин и Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил непростую ситуацию на таджикско-афганской границе,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-05T16:51

2021-07-05T16:51

2021-07-06T01:03

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил непростую ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне", - говорится в сообщении."Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку – как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.Кроме того, лидерами был выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб ранее заявил в интервью РИА Новости, что ситуация на севере страны, где талибы захватили ряд районов и продолжают продвижение, очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под контроля. По его словам, правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах. Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210705/taliban-1739971091.html

https://ria.ru/20210705/afganistan-1739920127.html

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

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россия, одкб, эмомали рахмон, афганистан, талибан, в мире, владимир путин, таджикистан