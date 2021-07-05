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В Сочи подтопило два отеля из-за сильного ливня

В Сочи подтопило два отеля из-за сильного ливня - РИА Новости, 05.07.2021

В Сочи подтопило два отеля из-за сильного ливня

Территории отеля "Алеан Спутник" в Хостинском районе Сочи и пансионата "Бургас" в Кудепсте подтоплены в результате сильного ливня, сообщает администрация... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:33

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сочи

происшествия

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СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Территории отеля "Алеан Спутник" в Хостинском районе Сочи и пансионата "Бургас" в Кудепсте подтоплены в результате сильного ливня, сообщает администрация города.По обновленным данным регионального оперштаба, на территории Сочи в результате сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Включены сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Ранее сообщалось, что жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию."В русле реки в районе отеля "Алеан Спутник" в Хостинском районе образовался затор из бревен, что спровоцировало подтопление территории. Сейчас здесь завершают расчистку, вода сходит... Подтопления наблюдаются также в районе пансионата "Бургас" в Кудепсте. Сейчас уровень воды снижается", - сообщает администрация города.

сочи

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Наводнение в Сочи В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб. 2021-07-05T12:33 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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