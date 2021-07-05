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В Сочи подтопило два отеля из-за сильного ливня
В Сочи подтопило два отеля из-за сильного ливня - РИА Новости, 05.07.2021
В Сочи подтопило два отеля из-за сильного ливня
Территории отеля "Алеан Спутник" в Хостинском районе Сочи и пансионата "Бургас" в Кудепсте подтоплены в результате сильного ливня, сообщает администрация... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:33
2021-07-05T12:33
2021-07-05T12:36
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СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Территории отеля "Алеан Спутник" в Хостинском районе Сочи и пансионата "Бургас" в Кудепсте подтоплены в результате сильного ливня, сообщает администрация города.По обновленным данным регионального оперштаба, на территории Сочи в результате сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Включены сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Ранее сообщалось, что жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию."В русле реки в районе отеля "Алеан Спутник" в Хостинском районе образовался затор из бревен, что спровоцировало подтопление территории. Сейчас здесь завершают расчистку, вода сходит... Подтопления наблюдаются также в районе пансионата "Бургас" в Кудепсте. Сейчас уровень воды снижается", - сообщает администрация города.
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Наводнение в Сочи
В Сочи власти просят жителей собрать необходимые вещи и документы на случай возможной эвакуации. В реках Хорота и Мацеста фиксируют критический уровень воды, сообщает краевой оперштаб.
2021-07-05T12:33
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, видео, сочи, происшествия
В Сочи подтопило два отеля из-за сильного ливня
12:33 05.07.2021 (обновлено: 12:36 05.07.2021)
Отель "Алеан Спутник" в Хостинском районе и пансионат "Бургас" в Кудепсте подтопило из-за ливня
СОЧИ, 5 июл - РИА Новости.
Территории отеля "Алеан Спутник" в Хостинском районе Сочи
и пансионата "Бургас" в Кудепсте подтоплены в результате сильного ливня, сообщает администрация города.
По обновленным данным регионального оперштаба, на территории Сочи в результате сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Включены сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Ранее сообщалось, что жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию.
"В русле реки в районе отеля "Алеан Спутник" в Хостинском районе образовался затор из бревен, что спровоцировало подтопление территории. Сейчас здесь завершают расчистку, вода сходит... Подтопления наблюдаются также в районе пансионата "Бургас" в Кудепсте. Сейчас уровень воды снижается", - сообщает администрация города.