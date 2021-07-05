https://ria.ru/20210705/soboleznovaniya-1739873337.html

Посольство России выразило соболезнования в связи с ЧП на Филиппинах

Посольство России выразило соболезнования в связи с ЧП на Филиппинах - РИА Новости, 05.07.2021

Посольство России выразило соболезнования в связи с ЧП на Филиппинах

Посольство России на Филиппинах выразило соболезнования в связи с крушением военного самолета вооруженных сил этой страны в провинции Сулу. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:28

2021-07-05T10:28

2021-07-05T10:28

крушение военного самолета на филиппинах

россия

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с-130

c-130 hercules

филиппины

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах выразило соболезнования в связи с крушением военного самолета вооруженных сил этой страны в провинции Сулу.Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился в воскресенье при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявлял начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, по предварительным данным, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу."Мы глубоко опечалены новостью о крушении самолета С-130 вооруженных сил Филиппин в (провинции) Сулу 4 июля 2021 года. Российское посольство выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.В понедельник официальный представитель вооруженных сил страны Эдгард Аревало заявил, что поисковая операция в районе крушения военного самолета на юго-западе Филиппин завершена. Ранее Аревало заявил, что в результате крушения самолета погибло 50 человек, пострадали 49 военных и четверо мирных жителей. Он отметил, что полеты военных самолетов C-130 после происшествия были приостановлены.Аревало также сообщил, что известно о крушении самолета. Воздушное судно С-130 пролетело в общей сложности 11 тысяч часов, пилоты "закалены" и "соответствовали требованиям" для полетов на этом самолете, отметил он.Глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана ранее заявил, что приказал начать расследование обстоятельств крушения.

https://ria.ru/20210704/samolet-1739792697.html

https://ria.ru/20210705/operatsiya-1739857682.html

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крушение военного самолета на филиппинах, россия, facebook, с-130, c-130 hercules, филиппины, в мире