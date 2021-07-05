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Ученые изучили успехи RT и Sputnik в медиапространстве Африки
Ученые изучили успехи RT и Sputnik в медиапространстве Африки - РИА Новости, 05.07.2021
Ученые изучили успехи RT и Sputnik в медиапространстве Африки
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона и Французского института геополитики провели исследование российского медиавлияния в Африке, в котором подчеркнули... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:36
2021-07-05T14:36
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ученые из Университета Джорджа Вашингтона и Французского института геополитики провели исследование российского медиавлияния в Африке, в котором подчеркнули особую роль RT и Sputnik в возрождении "репутации великой страны в отдельных регионах Африки". Исследование отмечает, что RT и Sputnik стали одними из первых СМИ в мире, применившими коммуникационную стратегию цифрового маркетинга.Согласно выводам исследователей,, "Москва намерена снова стать центром влияния и альтернативой Китаю и странам Запада" в глазах политических элит ряда африканских стран.По мнению авторов, в опубликованном документе даны выводы исследования, согласно которому материалами RT и Sputnik об Африке на французском языке в указанный период поделились почти на 4 тыс. сайтов."С ноября 2017 по январь 2018 года количество лайков на странице RT France в Facebook выросло с 500 тыс. до более 850 тыс. Иными словами, канал RT на французском языке практически удвоил аудиторию за период менее трёх месяцев. Согласно статистике Facebook, только 1 тыс. из этих 350 тыс. новых подписчиков указали Францию как свою страну проживания. А большинство лайков — от пользователей из Алжира, Марокко, Туниса, Сенегала, Камеруна и Буркина-Фасо", — говорится в материале.
https://ria.ru/20210705/rekordsmeny-1739912279.html
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телеканал rt, sputnik, африка

Ученые изучили успехи RT и Sputnik в медиапространстве Африки

14:36 05.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала Russia Today
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ученые из Университета Джорджа Вашингтона и Французского института геополитики провели исследование российского медиавлияния в Африке, в котором подчеркнули особую роль RT и Sputnik в возрождении "репутации великой страны в отдельных регионах Африки".
RT и Sputnik "успешно вписались в медийное пространство" и "смогли привлечь больше африканских пользователей, чем популярные местные и международные СМИ", такие как RFL и BBC, - утверждается в исследовании
Исследование отмечает, что RT и Sputnik стали одними из первых СМИ в мире, применившими коммуникационную стратегию цифрового маркетинга.
Согласно выводам исследователей,, "Москва намерена снова стать центром влияния и альтернативой Китаю и странам Запада" в глазах политических элит ряда африканских стран.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
13:02
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По мнению авторов, в опубликованном документе даны выводы исследования, согласно которому материалами RT и Sputnik об Африке на французском языке в указанный период поделились почти на 4 тыс. сайтов.
"С ноября 2017 по январь 2018 года количество лайков на странице RT France в Facebook выросло с 500 тыс. до более 850 тыс. Иными словами, канал RT на французском языке практически удвоил аудиторию за период менее трёх месяцев. Согласно статистике Facebook, только 1 тыс. из этих 350 тыс. новых подписчиков указали Францию как свою страну проживания. А большинство лайков — от пользователей из Алжира, Марокко, Туниса, Сенегала, Камеруна и Буркина-Фасо", — говорится в материале.
Куб с логотипом телеканала RT - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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