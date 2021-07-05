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Ученые изучили успехи RT и Sputnik в медиапространстве Африки
Ученые изучили успехи RT и Sputnik в медиапространстве Африки - РИА Новости, 05.07.2021
Ученые изучили успехи RT и Sputnik в медиапространстве Африки
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона и Французского института геополитики провели исследование российского медиавлияния в Африке, в котором подчеркнули... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:36
2021-07-05T14:36
2021-07-05T14:36
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ученые из Университета Джорджа Вашингтона и Французского института геополитики провели исследование российского медиавлияния в Африке, в котором подчеркнули особую роль RT и Sputnik в возрождении "репутации великой страны в отдельных регионах Африки". Исследование отмечает, что RT и Sputnik стали одними из первых СМИ в мире, применившими коммуникационную стратегию цифрового маркетинга.Согласно выводам исследователей,, "Москва намерена снова стать центром влияния и альтернативой Китаю и странам Запада" в глазах политических элит ряда африканских стран.По мнению авторов, в опубликованном документе даны выводы исследования, согласно которому материалами RT и Sputnik об Африке на французском языке в указанный период поделились почти на 4 тыс. сайтов."С ноября 2017 по январь 2018 года количество лайков на странице RT France в Facebook выросло с 500 тыс. до более 850 тыс. Иными словами, канал RT на французском языке практически удвоил аудиторию за период менее трёх месяцев. Согласно статистике Facebook, только 1 тыс. из этих 350 тыс. новых подписчиков указали Францию как свою страну проживания. А большинство лайков — от пользователей из Алжира, Марокко, Туниса, Сенегала, Камеруна и Буркина-Фасо", — говорится в материале.
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