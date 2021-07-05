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СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ" - РИА Новости, 05.07.2021
СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ", обратив внимание,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:18
2021-07-05T17:20
соловьев владимир (журналист)
репортеры без границ
союз журналистов россии
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ", обратив внимание, что организацию представляют несколько человек с "непонятными источниками финансирования", а их публикации не вызывают доверия даже у Международной федерации журналистов.Ранее международная неправительственная организация "Репортеры без границ" составила список "врагов свободы прессы". В него попали президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Турции Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин."Союз журналистов России входит в самую большую журналистскую организацию, самую уважаемую в мире - Международную федерацию журналистов, которая объединяет 187 национальных журналистских союзов и более 600 тысяч журналистов мира. Так вот, руководство этой организации относится с иронией к разнообразным рейтингам, которые публикуют так называемые "Репортеры без границ", - рассказал Соловьев.Говоря о "Репортерах без границ", глава СЖР обратил внимание, что организация представляет собой "несколько человек с офисом в Париже, с непонятными источниками финансирования, которые взяли на себя миссию делать ежегодный рейтинг СМИ". Рейтинг этот, в свою очередь, составляется по непрозрачным критериям, а Украина чаще всего оказывается выше России, добавил он.
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соловьев владимир (журналист), репортеры без границ, союз журналистов россии, в мире
СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:18 05.07.2021 (обновлено: 17:20 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Глава СЖР Соловьев призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ", обратив внимание, что организацию представляют несколько человек с "непонятными источниками финансирования", а их публикации не вызывают доверия даже у Международной федерации журналистов.
Ранее международная неправительственная организация "Репортеры без границ" составила список "врагов свободы прессы". В него попали президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Турции Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин.
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"Союз журналистов России входит в самую большую журналистскую организацию, самую уважаемую в мире - Международную федерацию журналистов, которая объединяет 187 национальных журналистских союзов и более 600 тысяч журналистов мира. Так вот, руководство этой организации относится с иронией к разнообразным рейтингам, которые публикуют так называемые "Репортеры без границ", - рассказал Соловьев.
Говоря о "Репортерах без границ", глава СЖР обратил внимание, что организация представляет собой "несколько человек с офисом в Париже, с непонятными источниками финансирования, которые взяли на себя миссию делать ежегодный рейтинг СМИ". Рейтинг этот, в свою очередь, составляется по непрозрачным критериям, а Украина чаще всего оказывается выше России, добавил он.
"Хотя, как заявляет председатель Союза журналистов Украины Сергей Томиленко, каждые три дня на Украине избивают журналистов или раздаются угрозы в адрес журналистов. У нас такого, к счастью, нет, хотя, конечно, есть нарушения прав, мы их фиксируем и пытаемся с ними бороться. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому к любым рейтингам этой организации надо относиться по крайней мере с иронией. Вряд ли стоит им доверять", - сказал Соловьев.
 
Соловьев Владимир (журналист)Репортеры без границСоюз журналистов РоссииВ мире
 
 
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