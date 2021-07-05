https://ria.ru/20210705/reportery-1739960568.html

СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"

СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ" - РИА Новости, 05.07.2021

СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ", обратив внимание,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:18

2021-07-05T16:18

2021-07-05T17:20

соловьев владимир (журналист)

репортеры без границ

союз журналистов россии

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ", обратив внимание, что организацию представляют несколько человек с "непонятными источниками финансирования", а их публикации не вызывают доверия даже у Международной федерации журналистов.Ранее международная неправительственная организация "Репортеры без границ" составила список "врагов свободы прессы". В него попали президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Турции Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин."Союз журналистов России входит в самую большую журналистскую организацию, самую уважаемую в мире - Международную федерацию журналистов, которая объединяет 187 национальных журналистских союзов и более 600 тысяч журналистов мира. Так вот, руководство этой организации относится с иронией к разнообразным рейтингам, которые публикуют так называемые "Репортеры без границ", - рассказал Соловьев.Говоря о "Репортерах без границ", глава СЖР обратил внимание, что организация представляет собой "несколько человек с офисом в Париже, с непонятными источниками финансирования, которые взяли на себя миссию делать ежегодный рейтинг СМИ". Рейтинг этот, в свою очередь, составляется по непрозрачным критериям, а Украина чаще всего оказывается выше России, добавил он.

https://ria.ru/20210705/putin-1739821352.html

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соловьев владимир (журналист), репортеры без границ, союз журналистов россии, в мире