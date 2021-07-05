СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:18 05.07.2021 (обновлено: 17:20 05.07.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Глава СЖР Соловьев призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ", обратив внимание, что организацию представляют несколько человек с "непонятными источниками финансирования", а их публикации не вызывают доверия даже у Международной федерации журналистов.
Ранее международная неправительственная организация "Репортеры без границ" составила список "врагов свободы прессы". В него попали президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Турции Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин.
"Союз журналистов России входит в самую большую журналистскую организацию, самую уважаемую в мире - Международную федерацию журналистов, которая объединяет 187 национальных журналистских союзов и более 600 тысяч журналистов мира. Так вот, руководство этой организации относится с иронией к разнообразным рейтингам, которые публикуют так называемые "Репортеры без границ", - рассказал Соловьев.
Говоря о "Репортерах без границ", глава СЖР обратил внимание, что организация представляет собой "несколько человек с офисом в Париже, с непонятными источниками финансирования, которые взяли на себя миссию делать ежегодный рейтинг СМИ". Рейтинг этот, в свою очередь, составляется по непрозрачным критериям, а Украина чаще всего оказывается выше России, добавил он.
"Хотя, как заявляет председатель Союза журналистов Украины Сергей Томиленко, каждые три дня на Украине избивают журналистов или раздаются угрозы в адрес журналистов. У нас такого, к счастью, нет, хотя, конечно, есть нарушения прав, мы их фиксируем и пытаемся с ними бороться. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому к любым рейтингам этой организации надо относиться по крайней мере с иронией. Вряд ли стоит им доверять", - сказал Соловьев.