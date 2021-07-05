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В Волгограде один человек погиб при пожаре в многоэтажке
В Волгограде один человек погиб при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 05.07.2021
В Волгограде один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в 16-этажном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T19:34
2021-07-05T19:34
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал при пожаре в 16-этажном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, около 17.30 поступило сообщении о пожаре в 16-этажном доме в Дзержинском районе Волгограда. Отмечается, что в квартире горели домашние вещи. По данным МЧС, есть пострадавшие."Один человек погиб и один пострадал при пожаре", - сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации МЧС, были эвакуированы более 20 человек из дома, также пожарным удалось спасти кошку по кличке Муренка. "При помощи дыхательного аппарата пожарным-спасателям удалось привести в чувство изнеможенное животное", - сообщает региональный главк МЧС в своем Telegram-канале.Отмечается, что причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20210705/sk-1739912854.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия
В Волгограде один человек погиб при пожаре в многоэтажке
19:34 05.07.2021
 
© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкПожарная машина в Ачинске
Пожарная машина в Ачинске - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Даниил Сидоров
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В Волгограде один человек погиб и один пострадал при пожаре в 16-этажном доме

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал при пожаре в 16-этажном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, около 17.30 поступило сообщении о пожаре в 16-этажном доме в Дзержинском районе Волгограда. Отмечается, что в квартире горели домашние вещи. По данным МЧС, есть пострадавшие.
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"Один человек погиб и один пострадал при пожаре", - сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По информации МЧС, были эвакуированы более 20 человек из дома, также пожарным удалось спасти кошку по кличке Муренка. "При помощи дыхательного аппарата пожарным-спасателям удалось привести в чувство изнеможенное животное", - сообщает региональный главк МЧС в своем Telegram-канале.
Отмечается, что причина пожара устанавливается.
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