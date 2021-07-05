https://ria.ru/20210705/proisshestviya-1740003610.html

В Волгограде один человек погиб при пожаре в многоэтажке

В Волгограде один человек погиб при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 05.07.2021

В Волгограде один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в 16-этажном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T19:34

2021-07-05T19:34

2021-07-05T19:34

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал при пожаре в 16-этажном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, около 17.30 поступило сообщении о пожаре в 16-этажном доме в Дзержинском районе Волгограда. Отмечается, что в квартире горели домашние вещи. По данным МЧС, есть пострадавшие."Один человек погиб и один пострадал при пожаре", - сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации МЧС, были эвакуированы более 20 человек из дома, также пожарным удалось спасти кошку по кличке Муренка. "При помощи дыхательного аппарата пожарным-спасателям удалось привести в чувство изнеможенное животное", - сообщает региональный главк МЧС в своем Telegram-канале.Отмечается, что причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20210705/sk-1739912854.html

https://ria.ru/20210702/vzryv-1739552007.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия