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В Волгограде один человек погиб при пожаре в многоэтажке
В Волгограде один человек погиб при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 05.07.2021
В Волгограде один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в 16-этажном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T19:34
2021-07-05T19:34
2021-07-05T19:34
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал при пожаре в 16-этажном доме в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, около 17.30 поступило сообщении о пожаре в 16-этажном доме в Дзержинском районе Волгограда. Отмечается, что в квартире горели домашние вещи. По данным МЧС, есть пострадавшие."Один человек погиб и один пострадал при пожаре", - сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации МЧС, были эвакуированы более 20 человек из дома, также пожарным удалось спасти кошку по кличке Муренка. "При помощи дыхательного аппарата пожарным-спасателям удалось привести в чувство изнеможенное животное", - сообщает региональный главк МЧС в своем Telegram-канале.Отмечается, что причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20210705/sk-1739912854.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, волгоградская область, происшествия
В Волгограде один человек погиб при пожаре в многоэтажке
В Волгограде один человек погиб и один пострадал при пожаре в 16-этажном доме