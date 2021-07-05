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В Петербурге загорелся цех по деревообработке

В Петербурге загорелся цех по деревообработке - РИА Новости, 05.07.2021

В Петербурге загорелся цех по деревообработке

Цех по деревообработке площадью 450 квадратных метров горит в Курортном районе Петербурга, существует угроза перехода огня на соседние строения, сообщает... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:05

2021-07-05T10:05

2021-07-05T10:05

сестрорецк

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Цех по деревообработке площадью 450 квадратных метров горит в Курортном районе Петербурга, существует угроза перехода огня на соседние строения, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.В 09.41 из-за угрозы распространения огня на соседние здания ранг пожара был повышен до №2Сведения о пострадавших не поступали.

сестрорецк

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сестрорецк, санкт-петербург, происшествия