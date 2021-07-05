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В Петербурге загорелся цех по деревообработке
В Петербурге загорелся цех по деревообработке - РИА Новости, 05.07.2021
В Петербурге загорелся цех по деревообработке
Цех по деревообработке площадью 450 квадратных метров горит в Курортном районе Петербурга, существует угроза перехода огня на соседние строения, сообщает... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:05
2021-07-05T10:05
2021-07-05T10:05
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Цех по деревообработке площадью 450 квадратных метров горит в Курортном районе Петербурга, существует угроза перехода огня на соседние строения, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.В 09.41 из-за угрозы распространения огня на соседние здания ранг пожара был повышен до №2Сведения о пострадавших не поступали.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сестрорецк, санкт-петербург, происшествия