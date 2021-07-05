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В Петербурге загорелся цех по деревообработке
В Петербурге загорелся цех по деревообработке - РИА Новости, 05.07.2021
В Петербурге загорелся цех по деревообработке
Цех по деревообработке площадью 450 квадратных метров горит в Курортном районе Петербурга, существует угроза перехода огня на соседние строения, сообщает... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:05
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сестрорецк
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Цех по деревообработке площадью 450 квадратных метров горит в Курортном районе Петербурга, существует угроза перехода огня на соседние строения, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.В 09.41 из-за угрозы распространения огня на соседние здания ранг пожара был повышен до №2Сведения о пострадавших не поступали.
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сестрорецк, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге загорелся цех по деревообработке

10:05 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Цех по деревообработке площадью 450 квадратных метров горит в Курортном районе Петербурга, существует угроза перехода огня на соседние строения, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 09.17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, Сестрорецк, улица Аэродромная, 15. По уточнённой информации, в цехе по деревообработке площадью 450 квадратных метров происходит горение по всей площади", - говорится в релизе.
В 09.41 из-за угрозы распространения огня на соседние здания ранг пожара был повышен до №2
Сведения о пострадавших не поступали.
 
СестрорецкСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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