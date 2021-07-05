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На Камчатке в одном из районов ввели режим ЧС из-за лесного пожара
На Камчатке в одном из районов ввели режим ЧС из-за лесного пожара - РИА Новости, 05.07.2021
На Камчатке в одном из районов ввели режим ЧС из-за лесного пожара
Режим чрезвычайной ситуации введен в Пенжинском районе Камчатского края из-за угрозы распространения огня лесного пожара на населенный пункт, сообщается на... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T08:33
2021-07-05T08:33
2021-07-05T08:33
пенжинский район
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Пенжинском районе Камчатского края из-за угрозы распространения огня лесного пожара на населенный пункт, сообщается на сайте районной администрации."Чрезвычайная ситуация муниципального характера введена в связи с возникновением природного пожара в 3,6 км от села Оклан и угрозой распространения огня на населенный пункт. Площадь пожара - 56 га. В населенный пункт отправились два вездехода и 17 человек добровольцев... В район перебросили дополнительные силы лесоохраны. Группа в составе лётчика-наблюдателя и 10 десантников будет бороться с огнем вблизи населенных пунктов", - сообщили в администрации, отметив, что для тушения привлечен вертолет.В селе Оклан идет выкашивание травы и другой сухой растительности. Организовано выпиливание полос кустарников шириной не менее 20 метров на пути распространения пожара, добавили в администрации."В селах района подготовлен запас марлевых повязок для защиты органов дыхания и раздача их населению…" - сказали в администрации.Еще одна группа сотрудников службы охраны камчатских лесов работает в 21 километре от села Парень Пенжинского района. Там два природных пожара объединились в один площадью 15 тысяч гектаров, добавили в администрации.
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пенжинский район, камчатский край, происшествия
На Камчатке в одном из районов ввели режим ЧС из-за лесного пожара
Лесной пожар угрожает населенному пункту в Пенжинском районе Камчатки, введен режим ЧС
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Пенжинском районе Камчатского края
из-за угрозы распространения огня лесного пожара на населенный пункт, сообщается на сайте районной администрации.
"Чрезвычайная ситуация муниципального характера введена в связи с возникновением природного пожара в 3,6 км от села Оклан и угрозой распространения огня на населенный пункт. Площадь пожара - 56 га. В населенный пункт отправились два вездехода и 17 человек добровольцев... В район перебросили дополнительные силы лесоохраны. Группа в составе лётчика-наблюдателя и 10 десантников будет бороться с огнем вблизи населенных пунктов", - сообщили в администрации, отметив, что для тушения привлечен вертолет.
В селе Оклан идет выкашивание травы и другой сухой растительности. Организовано выпиливание полос кустарников шириной не менее 20 метров на пути распространения пожара, добавили в администрации.
"В селах района подготовлен запас марлевых повязок для защиты органов дыхания и раздача их населению…" - сказали в администрации.
Еще одна группа сотрудников службы охраны камчатских лесов работает в 21 километре от села Парень Пенжинского района. Там два природных пожара объединились в один площадью 15 тысяч гектаров, добавили в администрации.