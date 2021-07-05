https://ria.ru/20210705/pozhar-1739861577.html

На Камчатке в одном из районов ввели режим ЧС из-за лесного пожара

На Камчатке в одном из районов ввели режим ЧС из-за лесного пожара - РИА Новости, 05.07.2021

На Камчатке в одном из районов ввели режим ЧС из-за лесного пожара

Режим чрезвычайной ситуации введен в Пенжинском районе Камчатского края из-за угрозы распространения огня лесного пожара на населенный пункт, сообщается на... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:33

2021-07-05T08:33

2021-07-05T08:33

пенжинский район

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Пенжинском районе Камчатского края из-за угрозы распространения огня лесного пожара на населенный пункт, сообщается на сайте районной администрации."Чрезвычайная ситуация муниципального характера введена в связи с возникновением природного пожара в 3,6 км от села Оклан и угрозой распространения огня на населенный пункт. Площадь пожара - 56 га. В населенный пункт отправились два вездехода и 17 человек добровольцев... В район перебросили дополнительные силы лесоохраны. Группа в составе лётчика-наблюдателя и 10 десантников будет бороться с огнем вблизи населенных пунктов", - сообщили в администрации, отметив, что для тушения привлечен вертолет.В селе Оклан идет выкашивание травы и другой сухой растительности. Организовано выпиливание полос кустарников шириной не менее 20 метров на пути распространения пожара, добавили в администрации."В селах района подготовлен запас марлевых повязок для защиты органов дыхания и раздача их населению…" - сказали в администрации.Еще одна группа сотрудников службы охраны камчатских лесов работает в 21 километре от села Парень Пенжинского района. Там два природных пожара объединились в один площадью 15 тысяч гектаров, добавили в администрации.

https://ria.ru/20210704/pozhar-1739795374.html

пенжинский район

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенжинский район, камчатский край, происшествия