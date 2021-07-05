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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210705/plyazhi-1739982308.html
Более 120 тысяч человек посетило пляжи Подмосковья в выходные
Более 120 тысяч человек посетило пляжи Подмосковья в выходные - РИА Новости, 05.07.2021
Более 120 тысяч человек посетило пляжи Подмосковья в выходные
Более 120 тысяч человек посетили пляжи на территории водоемов Московской области в прошедшие выходные, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:37
2021-07-05T17:37
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Более 120 тысяч человек посетили пляжи на территории водоемов Московской области в прошедшие выходные, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."Только за прошедшие выходные пляжи Подмосковья посетило более 120 тысяч человек, мы раздали 7,5 тыcяч бутылок воды", - сказал Хайкин.Он также добавил, что в связи с увеличением запросов отдыхающих по обустройству пляжей, на территорию 44 зон отдыха был завезен белый кварцевый песок, а также увеличено количество оборудования и точек по продаже мороженого.
https://ria.ru/20210705/remont-1739918021.html
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михаил хайкин, московская область (подмосковье), общество

Более 120 тысяч человек посетило пляжи Подмосковья в выходные

17:37 05.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкПироговское водохранилище
Пироговское водохранилище - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Более 120 тысяч человек посетили пляжи на территории водоемов Московской области в прошедшие выходные, сообщил журналистам министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
"Только за прошедшие выходные пляжи Подмосковья посетило более 120 тысяч человек, мы раздали 7,5 тыcяч бутылок воды", - сказал Хайкин.
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Он также добавил, что в связи с увеличением запросов отдыхающих по обустройству пляжей, на территорию 44 зон отдыха был завезен белый кварцевый песок, а также увеличено количество оборудования и точек по продаже мороженого.
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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