Кириенко рассказал о возможных последствиях пандемии
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Кириенко заявил, что пандемия может повлечь изменения в социальных и политических процессах
СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Масштабный вызов пандемии может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
"Большие значимые перемены происходят сейчас во всем мире, и дело не только в вызове, который задала пандемия. Масштабный вызов пандемии заставляет сегодня не только поменять подходы к обеспечению безопасности с точки зрения новых вирусов и новых пандемий в целом, на самом деле, это вызов всему жизненному укладу современного общества. И это, конечно же, повлечет за собой изменения и в социальной сфере, и в политических процессах", - сказал Кириенко на открытии III форума молодых политологов России "Дигория" в Сочи.
Форум "Дигория" – площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-политических наук с целью выработки смысловых оснований образа будущего страны.
В 2021 году количество заявок на участие в форуме превысило 1100. По результатам экспертных оценок были отобраны 150 участников форума. Молодые политологи приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской, Челябинской, Ярославской, Волгоградской, Иркутской, Орловской и других областей.
В рамках форума запланировано вручение первой национальной премии молодых политологов России "Дигория". Номинантами премии стали 112 человек из 37 регионов России. На торжественной церемонии закрытия 9 июля будут объявлены по три лауреата в каждой номинации.