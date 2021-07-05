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Кириенко рассказал о возможных последствиях пандемии
Кириенко рассказал о возможных последствиях пандемии - РИА Новости, 05.07.2021
Кириенко рассказал о возможных последствиях пандемии
Масштабный вызов пандемии может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах, заявил первый замглавы администрации президента Сергей... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:51
2021-07-05T15:51
россия
сергей кириенко
сочи
санкт-петербург
общество
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СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Масштабный вызов пандемии может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко."Большие значимые перемены происходят сейчас во всем мире, и дело не только в вызове, который задала пандемия. Масштабный вызов пандемии заставляет сегодня не только поменять подходы к обеспечению безопасности с точки зрения новых вирусов и новых пандемий в целом, на самом деле, это вызов всему жизненному укладу современного общества. И это, конечно же, повлечет за собой изменения и в социальной сфере, и в политических процессах", - сказал Кириенко на открытии III форума молодых политологов России "Дигория" в Сочи.Форум "Дигория" – площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-политических наук с целью выработки смысловых оснований образа будущего страны.В 2021 году количество заявок на участие в форуме превысило 1100. По результатам экспертных оценок были отобраны 150 участников форума. Молодые политологи приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской, Челябинской, Ярославской, Волгоградской, Иркутской, Орловской и других областей.В рамках форума запланировано вручение первой национальной премии молодых политологов России "Дигория". Номинантами премии стали 112 человек из 37 регионов России. На торжественной церемонии закрытия 9 июля будут объявлены по три лауреата в каждой номинации.
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россия, сергей кириенко, сочи, санкт-петербург, общество
Кириенко рассказал о возможных последствиях пандемии
15:51 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Кириенко заявил, что пандемия может повлечь изменения в социальных и политических процессах

Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Масштабный вызов пандемии может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
"Большие значимые перемены происходят сейчас во всем мире, и дело не только в вызове, который задала пандемия. Масштабный вызов пандемии заставляет сегодня не только поменять подходы к обеспечению безопасности с точки зрения новых вирусов и новых пандемий в целом, на самом деле, это вызов всему жизненному укладу современного общества. И это, конечно же, повлечет за собой изменения и в социальной сфере, и в политических процессах", - сказал Кириенко на открытии III форума молодых политологов России "Дигория" в Сочи.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на ПМЭФ - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Форум "Дигория" – площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-политических наук с целью выработки смысловых оснований образа будущего страны.
В 2021 году количество заявок на участие в форуме превысило 1100. По результатам экспертных оценок были отобраны 150 участников форума. Молодые политологи приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской, Челябинской, Ярославской, Волгоградской, Иркутской, Орловской и других областей.
В рамках форума запланировано вручение первой национальной премии молодых политологов России "Дигория". Номинантами премии стали 112 человек из 37 регионов России. На торжественной церемонии закрытия 9 июля будут объявлены по три лауреата в каждой номинации.
 
РоссияСергей КириенкоСочиСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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