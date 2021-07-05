https://ria.ru/20210705/pandemiya-1739953886.html

Кириенко рассказал о возможных последствиях пандемии

Кириенко рассказал о возможных последствиях пандемии - РИА Новости, 05.07.2021

Кириенко рассказал о возможных последствиях пандемии

Масштабный вызов пандемии может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах, заявил первый замглавы администрации президента Сергей... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:51

2021-07-05T15:51

2021-07-05T15:51

россия

сергей кириенко

сочи

санкт-петербург

общество

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СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Масштабный вызов пандемии может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко."Большие значимые перемены происходят сейчас во всем мире, и дело не только в вызове, который задала пандемия. Масштабный вызов пандемии заставляет сегодня не только поменять подходы к обеспечению безопасности с точки зрения новых вирусов и новых пандемий в целом, на самом деле, это вызов всему жизненному укладу современного общества. И это, конечно же, повлечет за собой изменения и в социальной сфере, и в политических процессах", - сказал Кириенко на открытии III форума молодых политологов России "Дигория" в Сочи.Форум "Дигория" – площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-политических наук с целью выработки смысловых оснований образа будущего страны.В 2021 году количество заявок на участие в форуме превысило 1100. По результатам экспертных оценок были отобраны 150 участников форума. Молодые политологи приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской, Челябинской, Ярославской, Волгоградской, Иркутской, Орловской и других областей.В рамках форума запланировано вручение первой национальной премии молодых политологов России "Дигория". Номинантами премии стали 112 человек из 37 регионов России. На торжественной церемонии закрытия 9 июля будут объявлены по три лауреата в каждой номинации.

https://ria.ru/20210603/kirienko-1735491539.html

россия

сочи

санкт-петербург

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россия, сергей кириенко, сочи, санкт-петербург, общество