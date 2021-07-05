https://ria.ru/20210705/obrushenie-1739982831.html

Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 27

Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 27 - РИА Новости, 05.07.2021

Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 27

Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 27, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местной пожарной службы. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:38

2021-07-05T17:38

2021-07-05T17:40

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 27, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местной пожарной службы.Ранее мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава сообщала о 24 погибших. При этом 124 человека считаются пропавшими без вести.Замглавы пожарной службы округа Майами-Дейд Раид Джадаллах сообщил, что еще три тела были обнаружены в понедельник утром. Свыше 115 человек остаются пропавшими без вести.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По заявлению властей, поисковые работы продолжаются.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, сша, в мире