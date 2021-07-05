https://ria.ru/20210705/nigeriya-1739896320.html
СМИ: в Нигерии похитили десятки учеников из школы-интерната
СМИ: в Нигерии похитили десятки учеников из школы-интерната - РИА Новости, 05.07.2021
СМИ: в Нигерии похитили десятки учеников из школы-интерната
Неизвестные ворвались в среднюю школу в штате Кадуна в северной части Нигерии и похитили десятки учеников, сообщает местное издание Daily Post. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:09
2021-07-05T12:09
2021-07-05T12:13
нигерия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Неизвестные ворвались в среднюю школу в штате Кадуна в северной части Нигерии и похитили десятки учеников, сообщает местное издание Daily Post.По словам охранника, злоумышленники ворвались в школу-интернат в понедельник около 1.00 по местному времени (3.00 мск) и начали стрелять. Издание не сообщает точное число похищенных учеников.
https://ria.ru/20210626/niger-1738701030.html
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СМИ: в Нигерии похитили десятки учеников из школы-интерната
12:09 05.07.2021 (обновлено: 12:13 05.07.2021)
Издание Daily Post сообщило о похищении десятка учеников в северной части Нигерии