https://ria.ru/20210705/nigeriya-1739896320.html

СМИ: в Нигерии похитили десятки учеников из школы-интерната

СМИ: в Нигерии похитили десятки учеников из школы-интерната - РИА Новости, 05.07.2021

СМИ: в Нигерии похитили десятки учеников из школы-интерната

Неизвестные ворвались в среднюю школу в штате Кадуна в северной части Нигерии и похитили десятки учеников, сообщает местное издание Daily Post. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:09

2021-07-05T12:09

2021-07-05T12:13

нигерия

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Неизвестные ворвались в среднюю школу в штате Кадуна в северной части Нигерии и похитили десятки учеников, сообщает местное издание Daily Post.По словам охранника, злоумышленники ворвались в школу-интернат в понедельник около 1.00 по местному времени (3.00 мск) и начали стрелять. Издание не сообщает точное число похищенных учеников.

https://ria.ru/20210626/niger-1738701030.html

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