https://ria.ru/20210705/moskva-1739898921.html
Бочкарев: в Москве расширят электродепо "Владыкино"
Бочкарев: в Москве расширят электродепо "Владыкино" - РИА Новости, 05.07.2021
Бочкарев: в Москве расширят электродепо "Владыкино"
В Москве расширят электродепо "Владыкино" за счет строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:20
2021-07-05T12:20
2021-07-05T12:20
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Недвижимость. В Москве расширят электродепо "Владыкино" за счет строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По словам заммэра, в рамках третьего этапа расширения депо планируется построить два новых пролета отстойно-ремонтного корпуса, здание эксплуатационного персонала, стрелочный пост, склад оборудования для эскалаторов, трансформаторную подстанцию, веер парковых железнодорожных путей, теплосеть.Помимо этого, строители реконструируют вагономоечную станцию и очистные сооружения, тельферную эстакаду и наружные инженерные сети канализации и водопровода. В рамках четвертого этапа будет построено здание ГОиЧС, диагностический пост для ремонта колес вагонов, реконструированы здания вагономоечной камеры и компрессорной станции, добавил Бочкарев.Общая площадь новых зданий составит почти 18 тысяч квадратных метров.В настоящее время московский метрополитен располагает 20 электродепо, и в ближайшее время планируется построить еще два новых.
https://ria.ru/20210702/gorod-1739581122.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1736_1920x0_80_0_0_e975966e9d96bcd451227285e6eb2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 5 июл - РИА Недвижимость
. В Москве расширят электродепо "Владыкино" за счет строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"Реконструкция депо позволит ему лучше поддерживать в рабочем состоянии подвижной состав, расширит места для хранения и ремонта поездов, что особенно актуально из-за растущего количества линий и станций метрополитена", - сказал он.
По словам заммэра, в рамках третьего этапа расширения депо планируется построить два новых пролета отстойно-ремонтного корпуса, здание эксплуатационного персонала, стрелочный пост, склад оборудования для эскалаторов, трансформаторную подстанцию, веер парковых железнодорожных путей, теплосеть.
Помимо этого, строители реконструируют вагономоечную станцию и очистные сооружения, тельферную эстакаду и наружные инженерные сети канализации и водопровода. В рамках четвертого этапа будет построено здание ГОиЧС, диагностический пост для ремонта колес вагонов, реконструированы здания вагономоечной камеры и компрессорной станции, добавил Бочкарев.
Общая площадь новых зданий составит почти 18 тысяч квадратных метров.
В настоящее время московский метрополитен располагает 20 электродепо, и в ближайшее время планируется построить еще два новых.