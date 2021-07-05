https://ria.ru/20210705/moskva-1739898921.html

Бочкарев: в Москве расширят электродепо "Владыкино"

Бочкарев: в Москве расширят электродепо "Владыкино" - РИА Новости, 05.07.2021

Бочкарев: в Москве расширят электродепо "Владыкино"

В Москве расширят электродепо "Владыкино" за счет строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:20

2021-07-05T12:20

2021-07-05T12:20

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Недвижимость. В Москве расширят электродепо "Владыкино" за счет строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По словам заммэра, в рамках третьего этапа расширения депо планируется построить два новых пролета отстойно-ремонтного корпуса, здание эксплуатационного персонала, стрелочный пост, склад оборудования для эскалаторов, трансформаторную подстанцию, веер парковых железнодорожных путей, теплосеть.Помимо этого, строители реконструируют вагономоечную станцию и очистные сооружения, тельферную эстакаду и наружные инженерные сети канализации и водопровода. В рамках четвертого этапа будет построено здание ГОиЧС, диагностический пост для ремонта колес вагонов, реконструированы здания вагономоечной камеры и компрессорной станции, добавил Бочкарев.Общая площадь новых зданий составит почти 18 тысяч квадратных метров.В настоящее время московский метрополитен располагает 20 электродепо, и в ближайшее время планируется построить еще два новых.

https://ria.ru/20210702/gorod-1739581122.html

москва

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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва