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Бочкарев: в Москве расширят электродепо "Владыкино"
Бочкарев: в Москве расширят электродепо "Владыкино" - РИА Новости, 05.07.2021
Бочкарев: в Москве расширят электродепо "Владыкино"
В Москве расширят электродепо "Владыкино" за счет строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:20
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стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Недвижимость. В Москве расширят электродепо "Владыкино" за счет строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По словам заммэра, в рамках третьего этапа расширения депо планируется построить два новых пролета отстойно-ремонтного корпуса, здание эксплуатационного персонала, стрелочный пост, склад оборудования для эскалаторов, трансформаторную подстанцию, веер парковых железнодорожных путей, теплосеть.Помимо этого, строители реконструируют вагономоечную станцию и очистные сооружения, тельферную эстакаду и наружные инженерные сети канализации и водопровода. В рамках четвертого этапа будет построено здание ГОиЧС, диагностический пост для ремонта колес вагонов, реконструированы здания вагономоечной камеры и компрессорной станции, добавил Бочкарев.Общая площадь новых зданий составит почти 18 тысяч квадратных метров.В настоящее время московский метрополитен располагает 20 электродепо, и в ближайшее время планируется построить еще два новых.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва

Бочкарев: в Москве расширят электродепо "Владыкино"

12:20 05.07.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Недвижимость. В Москве расширят электродепо "Владыкино" за счет строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Реконструкция депо позволит ему лучше поддерживать в рабочем состоянии подвижной состав, расширит места для хранения и ремонта поездов, что особенно актуально из-за растущего количества линий и станций метрополитена", - сказал он.
По словам заммэра, в рамках третьего этапа расширения депо планируется построить два новых пролета отстойно-ремонтного корпуса, здание эксплуатационного персонала, стрелочный пост, склад оборудования для эскалаторов, трансформаторную подстанцию, веер парковых железнодорожных путей, теплосеть.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
2 июля, 13:30
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о том, каким видит город через 10 лет
Помимо этого, строители реконструируют вагономоечную станцию и очистные сооружения, тельферную эстакаду и наружные инженерные сети канализации и водопровода. В рамках четвертого этапа будет построено здание ГОиЧС, диагностический пост для ремонта колес вагонов, реконструированы здания вагономоечной камеры и компрессорной станции, добавил Бочкарев.
Общая площадь новых зданий составит почти 18 тысяч квадратных метров.
В настоящее время московский метрополитен располагает 20 электродепо, и в ближайшее время планируется построить еще два новых.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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