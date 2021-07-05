https://ria.ru/20210705/mordovskaya-1739951222.html
Мордовская стала врио главы Коломны
Мордовская стала врио главы Коломны - РИА Новости, 05.07.2021
Мордовская стала врио главы Коломны
Временно исполняющей полномочия главы городского округа Коломна назначена Людмила Мордовская, сообщает сайт администрации муниципалитета. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:41
2021-07-05T15:41
2021-07-05T15:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
коломна
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политика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Временно исполняющей полномочия главы городского округа Коломна назначена Людмила Мордовская, сообщает сайт администрации муниципалитета.Ранее источник РИА Новости заявил, что мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире, предварительная причина смерти - самоубийство, приоритетная версия - проблемы в семейной жизни. СК сообщил о гибели мэра Коломны от огнестрельного ранения и возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства. Предсмертной записки найдено не было."Совет депутатов Городского округа Коломна утвердил временно исполняющим полномочия главы (врип) Городского округа Коломна Людмилу Михайловну Мордовскую. Ранее она занимала должность заместителя главы администрации и курировала вопросы градостроительной деятельности", - следует из сообщения.Отмечается, что свой предыдущий пост Мордовская занимала с 2018 года, также она является Заслуженным строителем Московской области, награждена знаком губернатора Московской области "За труды и усердие".
https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), коломна, московская область (подмосковье), политика
Мордовская стала врио главы Коломны
Врио главы Коломны назначили Людмилу Мордовскую