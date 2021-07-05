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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739958207.html
Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей - РИА Новости, 05.07.2021
Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал невосполнимой потерей для отечественного искусства и страны смерть народного артиста Владимира Меньшова и напомнил, что... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:11
2021-07-05T16:11
культура
умер владимир меньшов
россия
сергей аксенов (политик)
владимир меньшов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал невосполнимой потерей для отечественного искусства и страны смерть народного артиста Владимира Меньшова и напомнил, что режиссер горячо поддерживал воссоединение полуострова с Россией.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.По его словам, многие фильмы Меньшова давно стали всенародно любимой классикой, являются настоящими шедеврами мирового кино."Мужество и принципиальность выдающегося режиссера всегда были нравственным примером для всех нас. Он горячо поддержал воссоединение Крыма с Россией, которое называл чудом. Не раз бывал в Крыму, являлся президентом Международного фестиваля документального кино "Победили вместе", который проходил на полуострове", - подчеркнул Аксенов.Глава республики выразил соболезнования родным и близким актера."Светлая память о нем навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах", - добавил Аксенов.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739956090.html
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умер владимир меньшов, россия, сергей аксенов (политик), владимир меньшов
Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:11 05.07.2021
 
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Кадр из фильма Любовь и голуби
© Мосфильм (1984)

Аксенов: Меньшов был принципиальным, горячо поддерживал воссоединение Крыма с Россией

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал невосполнимой потерей для отечественного искусства и страны смерть народного артиста Владимира Меньшова и напомнил, что режиссер горячо поддерживал воссоединение полуострова с Россией.
В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
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"Ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Валентинович Меньшов, выдающийся режиссер и сценарист, актер и педагог, общественный деятель и настоящий патриот России. Это невосполнимая потеря для отечественного искусства, для всей нашей страны", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, многие фильмы Меньшова давно стали всенародно любимой классикой, являются настоящими шедеврами мирового кино.
"Мужество и принципиальность выдающегося режиссера всегда были нравственным примером для всех нас. Он горячо поддержал воссоединение Крыма с Россией, которое называл чудом. Не раз бывал в Крыму, являлся президентом Международного фестиваля документального кино "Победили вместе", который проходил на полуострове", - подчеркнул Аксенов.
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Глава республики выразил соболезнования родным и близким актера.
"Светлая память о нем навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах", - добавил Аксенов.
 
КультураУмер Владимир МеньшовРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир Меньшов
 
 
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