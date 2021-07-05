https://ria.ru/20210705/menshov-1739958207.html

Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей

Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей - РИА Новости, 05.07.2021

Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал невосполнимой потерей для отечественного искусства и страны смерть народного артиста Владимира Меньшова и напомнил, что... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:11

2021-07-05T16:11

2021-07-05T16:11

культура

умер владимир меньшов

россия

сергей аксенов (политик)

владимир меньшов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал невосполнимой потерей для отечественного искусства и страны смерть народного артиста Владимира Меньшова и напомнил, что режиссер горячо поддерживал воссоединение полуострова с Россией.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.По его словам, многие фильмы Меньшова давно стали всенародно любимой классикой, являются настоящими шедеврами мирового кино."Мужество и принципиальность выдающегося режиссера всегда были нравственным примером для всех нас. Он горячо поддержал воссоединение Крыма с Россией, которое называл чудом. Не раз бывал в Крыму, являлся президентом Международного фестиваля документального кино "Победили вместе", который проходил на полуострове", - подчеркнул Аксенов.Глава республики выразил соболезнования родным и близким актера."Светлая память о нем навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах", - добавил Аксенов.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739956090.html

https://ria.ru/20210705/menshov-1739921686.html

россия

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умер владимир меньшов, россия, сергей аксенов (политик), владимир меньшов