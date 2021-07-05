Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
Аксенов: Меньшов был принципиальным, горячо поддерживал воссоединение Крыма с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал невосполнимой потерей для отечественного искусства и страны смерть народного артиста Владимира Меньшова и напомнил, что режиссер горячо поддерживал воссоединение полуострова с Россией.
В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
"Ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Валентинович Меньшов, выдающийся режиссер и сценарист, актер и педагог, общественный деятель и настоящий патриот России. Это невосполнимая потеря для отечественного искусства, для всей нашей страны", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, многие фильмы Меньшова давно стали всенародно любимой классикой, являются настоящими шедеврами мирового кино.
"Мужество и принципиальность выдающегося режиссера всегда были нравственным примером для всех нас. Он горячо поддержал воссоединение Крыма с Россией, которое называл чудом. Не раз бывал в Крыму, являлся президентом Международного фестиваля документального кино "Победили вместе", который проходил на полуострове", - подчеркнул Аксенов.
Глава республики выразил соболезнования родным и близким актера.
"Светлая память о нем навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах", - добавил Аксенов.