https://ria.ru/20210705/menshov-1739949745.html
Губернатор Владимиров выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Губернатор Владимиров выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Губернатор Владимиров выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования в связи со смерть актера и режиссера Владимира Меньшова, отметив, что его работы... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:32
2021-07-05T15:32
2021-07-05T15:32
умер владимир меньшов
россия
владимир меньшов
владимир
мосфильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739882349_0:0:4425:2489_1920x0_80_0_0_025353f06c5c6cf656eac49f8cc3794f.jpg
ПЯТИГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования в связи со смерть актера и режиссера Владимира Меньшова, отметив, что его работы будут пересматривать снова, каждый раз получая свежие эмоции.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.Он подчеркнул, что о Меньшове осталась светлая память и "ее частичка" связана со Ставропольским краем, где Меньшов начинал свой творческий путь – после окончания школы-студии МХАТ он работал в Ставрополе в драмтеатре имени М.Ю. Лермонтова."Мы будем об этом помнить. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича и всем, кто его знал", - добавил глава края.Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html
россия
владимир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739882638_0:0:3942:2957_1920x0_80_0_0_867f1b14695b1d2b01c844315d758b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер владимир меньшов, россия, владимир меньшов, владимир, мосфильм
Губернатор Владимиров выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Глава Ставропольского края Владимиров выразил соболезнования в связи со смертью актера Меньшова