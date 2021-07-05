https://ria.ru/20210705/menshov-1739949745.html

Губернатор Владимиров выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Губернатор Владимиров выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Губернатор Владимиров выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования в связи со смерть актера и режиссера Владимира Меньшова, отметив, что его работы... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:32

2021-07-05T15:32

2021-07-05T15:32

умер владимир меньшов

россия

владимир меньшов

владимир

мосфильм

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ПЯТИГОРСК, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования в связи со смерть актера и режиссера Владимира Меньшова, отметив, что его работы будут пересматривать снова, каждый раз получая свежие эмоции.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.Он подчеркнул, что о Меньшове осталась светлая память и "ее частичка" связана со Ставропольским краем, где Меньшов начинал свой творческий путь – после окончания школы-студии МХАТ он работал в Ставрополе в драмтеатре имени М.Ю. Лермонтова."Мы будем об этом помнить. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича и всем, кто его знал", - добавил глава края.Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

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