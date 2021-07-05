https://ria.ru/20210705/menshov-1739939134.html

Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова

Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова

Режиссер Владимир Меньшов, познавший неустроенное детство и рабочую молодость, был в действительности сложен и тонок, он снимал про своих, в чем и заключается... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:52

2021-07-05T14:52

2021-07-05T14:52

умер владимир меньшов

россия

елена ямпольская

рсфср

владимир меньшов

госдума рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов, познавший неустроенное детство и рабочую молодость, был в действительности сложен и тонок, он снимал про своих, в чем и заключается секрет волшебства его картин, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса."Меньшов, познавший неустроенное детство, рабочую молодость, был в действительности сложен и тонок. Однако он снимал про своих — вот в чем секрет волшебства. Он их знал — этих героев, он многократно слышал в жизни эту речь, затем снова вернувшуюся с экрана в народ. Герои картин Меньшова — родные нам", - написала Ямпольская на своей странице в Facebook.Также она добавила, что Меньшов не устраивал показательных выступлений ни из "Оскара", ни из "всенародного обожания колоритных дяди Мити и бабы Шуры", он держался скромно, чем тоже необычайно подкупал.Меньшов входил в федеральную часть списка эсеров на думские выборы."Я очень надеялась, что, если Бог и избиратель позволят, удастся поработать с Владимиром Валентиновичем в восьмом созыве Госдумы. Была уверена: мы, не близко, но хорошо знакомые, найдем общий язык. Знала, что именно Меньшов — в отличие от многих — действительно может оказаться моральным камертоном. Его уважение к советскому периоду нашей истории, способность признать заблуждения молодости и несгибаемо отстаивать священную память о Великой Отечественной — как все это было близко", - отметила парламентарий.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739921686.html

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рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, россия, елена ямпольская, рсфср, владимир меньшов, госдума рф, ссср