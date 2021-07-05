https://ria.ru/20210705/menshov-1739928619.html

Миронов назвал уход Меньшова тяжелым ударом для "Справедливой России"

Миронов назвал уход Меньшова тяжелым ударом для "Справедливой России" - РИА Новости, 05.07.2021

Миронов назвал уход Меньшова тяжелым ударом для "Справедливой России"

Уход из жизни режиссера Владимира Меньшова стал тяжелым ударом для "Справедливой России - За правду", заявил председатель партии Сергей Миронов, пообещав... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:06

2021-07-05T14:06

2021-07-05T14:22

культура

умер владимир меньшов

россия

сергей миронов

владимир меньшов

справедливая россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уход из жизни режиссера Владимира Меньшова стал тяжелым ударом для "Справедливой России - За правду", заявил председатель партии Сергей Миронов, пообещав "работать и за себя, и за него".Ранее стало известно, что Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни."Ушел из жизни гениальный режиссер и актер, человек большого мужества и активной гражданской позиции. Для партии "Справедливая Россия - За правду" это особенно тяжелый удар: мы ценим Владимира Меньшова не только как великого мастера, но и как человека, который выразил желание и готовность бороться за справедливость в рядах нашей партии", - сказал Миронов журналистам.Ранее Меньшов решением партийного съезда вошел в пятерку общефедеральной части списка кандидатов от "Справедливой России - За правду" на выборах в Госдуму, которую составили также председатель партии Миронов, его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков. Режиссер был членом партии "За правду", в объединенную "Справедливую Россию - За Правду" он вступить не успел."Мы будем вести кампанию так, как если бы Владимир Валентинович был рядом. А он и остается с нами, в нашей памяти, в наших сердцах. Будем работать и за себя, и за него", - отметил лидер эсеров.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

https://ria.ru/20210705/soboleznovaniya-1739900731.html

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умер владимир меньшов, россия, сергей миронов, владимир меньшов, справедливая россия