https://ria.ru/20210705/menshov-1739924978.html

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнование родным и близким актера и режиссера Владимира Меньшова, отметив, что он был по‑настоящему народным... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:52

2021-07-05T13:52

2021-07-05T14:21

культура

умер владимир меньшов

россия

новости культуры

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнование родным и близким актера и режиссера Владимира Меньшова, отметив, что он был по‑настоящему народным режиссером и воспитал несколько поколений талантливых артистов.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Талантливый советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, педагог, он был любим миллионами зрителей. После выхода на экраны его режиссерской работы "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов стал по‑настоящему народным режиссером, его лирическая комедия "Любовь и голуби" до сих пор остается одним из самых любимых фильмов", - приводятся слова Володина на сайте ГД.Спикер нижней палаты напомнил, что Меньшов многие годы отдал преподаванию во ВГИКе."Замечательный педагог, он воспитал несколько поколений талантливых режиссеров и артистов, бесконечно преданных своему делу. Уход из жизни Владимира Валентиновича Меньшова – невосполнимая потеря для всех нас", - отметил Володин.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

https://ria.ru/20210705/smert-1739888675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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