Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова перед началом торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства
Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что фильмы Меньшова вызывают самые светлые чувства
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киноленты Меньшова неизменно вызывают самые светлые и теплые чувства, написала министр культуры РФ Ольга Любимова в телеграмме по случаю кончины Владимира Меньшова, отметив, что он обладал ярким талантом и истинной интеллигентностью.
Кинорежиссер и актер, лауреат премии "Оскар", народный артист России Владимир Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
"Он обладал ярким талантом, непререкаемым авторитетом, истинной интеллигентностью и как никто другой был беззаветно предан своему делу. ... Его киноленты, которые мы все знаем наизусть, неизменно вызывают самые светлые и теплые чувства", - говорится в сообщении пресс-службы.
Любимова подчеркнула, что "нам всем будет не хватать этого прирожденного артиста, прекрасного человека, который так много сделал для развития нашей страны".
"Память о нем навсегда останется в сердцах его зрителей, друзей и коллег. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича. Светлая память", - написала Любимова.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве
Режиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве