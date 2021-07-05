Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739916291.html
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
Киноленты Меньшова неизменно вызывают самые светлые и теплые чувства, написала министр культуры РФ Ольга Любимова в телеграмме по случаю кончины Владимира... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:15
2021-07-05T13:15
культура
умер владимир меньшов
культура
россия
ольга любимова
владимир меньшов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577398042_0:253:2974:1925_1920x0_80_0_0_16a57edd097d6d1e9a93b3891d261d47.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киноленты Меньшова неизменно вызывают самые светлые и теплые чувства, написала министр культуры РФ Ольга Любимова в телеграмме по случаю кончины Владимира Меньшова, отметив, что он обладал ярким талантом и истинной интеллигентностью.Кинорежиссер и актер, лауреат премии "Оскар", народный артист России Владимир Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Любимова подчеркнула, что "нам всем будет не хватать этого прирожденного артиста, прекрасного человека, который так много сделал для развития нашей страны".&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"Память о нем навсегда останется в сердцах его зрителей, друзей и коллег. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича. Светлая память", - написала Любимова.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577398042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5146642f46508d7ac11f73b1b66d323a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер владимир меньшов, культура, россия, ольга любимова, владимир меньшов, общество
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова
13:15 05.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова перед началом торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства
Министр культуры РФ Ольга Любимова перед началом торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что фильмы Меньшова вызывают самые светлые чувства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киноленты Меньшова неизменно вызывают самые светлые и теплые чувства, написала министр культуры РФ Ольга Любимова в телеграмме по случаю кончины Владимира Меньшова, отметив, что он обладал ярким талантом и истинной интеллигентностью.
Кинорежиссер и актер, лауреат премии "Оскар", народный артист России Владимир Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
"Он обладал ярким талантом, непререкаемым авторитетом, истинной интеллигентностью и как никто другой был беззаветно предан своему делу. ... Его киноленты, которые мы все знаем наизусть, неизменно вызывают самые светлые и теплые чувства", - говорится в сообщении пресс-службы.
Любимова подчеркнула, что "нам всем будет не хватать этого прирожденного артиста, прекрасного человека, который так много сделал для развития нашей страны".         
"Память о нем навсегда останется в сердцах его зрителей, друзей и коллег. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича. Светлая память", - написала Любимова.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве
Режиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Режиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве
 
КультураУмер Владимир МеньшовКультураРоссияОльга ЛюбимоваВладимир МеньшовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
Лента новостейМолния