https://ria.ru/20210705/menshov-1739916291.html

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Меньшова

Киноленты Меньшова неизменно вызывают самые светлые и теплые чувства, написала министр культуры РФ Ольга Любимова в телеграмме по случаю кончины Владимира... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:15

2021-07-05T13:15

2021-07-05T13:15

культура

умер владимир меньшов

культура

россия

ольга любимова

владимир меньшов

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киноленты Меньшова неизменно вызывают самые светлые и теплые чувства, написала министр культуры РФ Ольга Любимова в телеграмме по случаю кончины Владимира Меньшова, отметив, что он обладал ярким талантом и истинной интеллигентностью.Кинорежиссер и актер, лауреат премии "Оскар", народный артист России Владимир Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Любимова подчеркнула, что "нам всем будет не хватать этого прирожденного артиста, прекрасного человека, который так много сделал для развития нашей страны". "Память о нем навсегда останется в сердцах его зрителей, друзей и коллег. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича. Светлая память", - написала Любимова.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, культура, россия, ольга любимова, владимир меньшов, общество