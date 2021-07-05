https://ria.ru/20210705/menshov-1739898195.html

Губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным режиссера Владимира Меньшова, о смерти которого стало известно в понедельник. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:18

2021-07-05T12:18

2021-07-05T12:18

умер владимир меньшов

россия

игорь бабушкин

владимир меньшов

мосфильм

ссср

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным режиссера Владимира Меньшова, о смерти которого стало известно в понедельник.Меньшов вырос в Астрахани. "Сегодня земляки скорбят об уходе из жизни Владимира Валентиновича", - сказал губернатор РИА Новости.Он отметил, что, будучи почетным гражданином Астрахани, народным артистом России, лауреатом Государственных премий СССР и России, Меньшов всегда помнил о своей малой родине и с теплом отзывался об астраханском периоде своей жизни.Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов на 82-м году жизни умер от последствий коронавируса.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html

россия

ссср

астраханская область

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