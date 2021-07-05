https://ria.ru/20210705/menshov-1739898195.html
Губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным режиссера Владимира Меньшова, о смерти которого стало известно в понедельник. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:18
2021-07-05T12:18
2021-07-05T12:18
умер владимир меньшов
россия
игорь бабушкин
владимир меньшов
мосфильм
ссср
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155879/64/1558796468_0:282:2878:1901_1920x0_80_0_0_3b9b19b642c3a1ae33307a294a66f723.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным режиссера Владимира Меньшова, о смерти которого стало известно в понедельник.Меньшов вырос в Астрахани. "Сегодня земляки скорбят об уходе из жизни Владимира Валентиновича", - сказал губернатор РИА Новости.Он отметил, что, будучи почетным гражданином Астрахани, народным артистом России, лауреатом Государственных премий СССР и России, Меньшов всегда помнил о своей малой родине и с теплом отзывался об астраханском периоде своей жизни.Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов на 82-м году жизни умер от последствий коронавируса.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739895272.html
россия
ссср
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155879/64/1558796468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_826794f6c86a04413c2cff4f7d492083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер владимир меньшов, россия, игорь бабушкин, владимир меньшов, мосфильм, ссср, астраханская область
Губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Астраханский губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова