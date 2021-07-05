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Губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным режиссера Владимира Меньшова, о смерти которого стало известно в понедельник. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:18
2021-07-05T12:18
умер владимир меньшов
россия
игорь бабушкин
владимир меньшов
мосфильм
ссср
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным режиссера Владимира Меньшова, о смерти которого стало известно в понедельник.Меньшов вырос в Астрахани. "Сегодня земляки скорбят об уходе из жизни Владимира Валентиновича", - сказал губернатор РИА Новости.Он отметил, что, будучи почетным гражданином Астрахани, народным артистом России, лауреатом Государственных премий СССР и России, Меньшов всегда помнил о своей малой родине и с теплом отзывался об астраханском периоде своей жизни.Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов на 82-м году жизни умер от последствий коронавируса.
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умер владимир меньшов, россия, игорь бабушкин, владимир меньшов, мосфильм, ссср, астраханская область
Губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
12:18 05.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВладимир Меньшов
Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Астраханский губернатор Бабушкин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным режиссера Владимира Меньшова, о смерти которого стало известно в понедельник.
Меньшов вырос в Астрахани. "Сегодня земляки скорбят об уходе из жизни Владимира Валентиновича", - сказал губернатор РИА Новости.
Он отметил, что, будучи почетным гражданином Астрахани, народным артистом России, лауреатом Государственных премий СССР и России, Меньшов всегда помнил о своей малой родине и с теплом отзывался об астраханском периоде своей жизни.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким народного режиссера", - добавил Бабушкин.
Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.
В понедельник "Мосфильм" сообщил, что Меньшов на 82-м году жизни умер от последствий коронавируса.
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:06
Биография Владимира Меньшова
 
Умер Владимир МеньшовРоссияИгорь БабушкинВладимир МеньшовМосфильмСССРАстраханская область
 
 
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