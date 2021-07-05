https://ria.ru/20210705/menshov-1739893291.html

Актер Анатолий Лобоцкий рассказал о работе с Меньшовым

Актер Анатолий Лобоцкий рассказал о работе с Меньшовым - РИА Новости, 05.07.2021

Актер Анатолий Лобоцкий рассказал о работе с Меньшовым

Работать с режиссером Владимиром Меньшовым было очень интересно, хотя и нелегко, это был замечательный художник, сообщил народный артист России Анатолий... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:58

2021-07-05T11:58

2021-07-05T12:21

культура

умер владимир меньшов

коронавирус в россии

россия

владимир меньшов

ссср

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работать с режиссером Владимиром Меньшовым было очень интересно, хотя и нелегко, это был замечательный художник, сообщил народный артист России Анатолий Лобоцкий.Ранее стало известно, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Ушел такой человек, такой замечательный художник… Нет слов просто, одни эмоции... Безусловно, с Меньшовым интересно было работать, нелегко, но очень интересно, очень продуктивно. Очень многому научился у него во время работы в картине "Зависть богов", - сказал Лобоцкий РИА Новости.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.

https://ria.ru/20210705/smert-1739888675.html

россия

ссср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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