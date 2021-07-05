https://ria.ru/20210705/menshov-1739893291.html
Актер Анатолий Лобоцкий рассказал о работе с Меньшовым
Актер Анатолий Лобоцкий рассказал о работе с Меньшовым - РИА Новости, 05.07.2021
Актер Анатолий Лобоцкий рассказал о работе с Меньшовым
Работать с режиссером Владимиром Меньшовым было очень интересно, хотя и нелегко, это был замечательный художник, сообщил народный артист России Анатолий... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:58
2021-07-05T11:58
2021-07-05T12:21
культура
умер владимир меньшов
коронавирус в россии
россия
владимир меньшов
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739883214_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_d16dbfdc92a98ee5de0c02a76b3a563f.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работать с режиссером Владимиром Меньшовым было очень интересно, хотя и нелегко, это был замечательный художник, сообщил народный артист России Анатолий Лобоцкий.Ранее стало известно, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Ушел такой человек, такой замечательный художник… Нет слов просто, одни эмоции... Безусловно, с Меньшовым интересно было работать, нелегко, но очень интересно, очень продуктивно. Очень многому научился у него во время работы в картине "Зависть богов", - сказал Лобоцкий РИА Новости.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.
https://ria.ru/20210705/smert-1739888675.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739883214_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_d2b605f81102b404f72f3786bda695a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер владимир меньшов, коронавирус в россии, россия, владимир меньшов, ссср
Актер Анатолий Лобоцкий рассказал о работе с Меньшовым
11:58 05.07.2021 (обновлено: 12:21 05.07.2021)
Актер Анатолий Лобоцкий рассказал, что работать с Меньшовым было нелегко, но интересно