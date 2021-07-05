Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/menshov-1739893291.html
Актер Анатолий Лобоцкий рассказал о работе с Меньшовым
Актер Анатолий Лобоцкий рассказал о работе с Меньшовым - РИА Новости, 05.07.2021
Актер Анатолий Лобоцкий рассказал о работе с Меньшовым
Работать с режиссером Владимиром Меньшовым было очень интересно, хотя и нелегко, это был замечательный художник, сообщил народный артист России Анатолий... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:58
2021-07-05T12:21
культура
умер владимир меньшов
коронавирус в россии
россия
владимир меньшов
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739883214_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_d16dbfdc92a98ee5de0c02a76b3a563f.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работать с режиссером Владимиром Меньшовым было очень интересно, хотя и нелегко, это был замечательный художник, сообщил народный артист России Анатолий Лобоцкий.Ранее стало известно, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни."Ушел такой человек, такой замечательный художник… Нет слов просто, одни эмоции... Безусловно, с Меньшовым интересно было работать, нелегко, но очень интересно, очень продуктивно. Очень многому научился у него во время работы в картине "Зависть богов", - сказал Лобоцкий РИА Новости.Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.
https://ria.ru/20210705/smert-1739888675.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739883214_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_d2b605f81102b404f72f3786bda695a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер владимир меньшов, коронавирус в россии, россия, владимир меньшов, ссср
Актер Анатолий Лобоцкий рассказал о работе с Меньшовым
11:58 05.07.2021 (обновлено: 12:21 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Меньшов
Режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

Актер Анатолий Лобоцкий рассказал, что работать с Меньшовым было нелегко, но интересно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работать с режиссером Владимиром Меньшовым было очень интересно, хотя и нелегко, это был замечательный художник, сообщил народный артист России Анатолий Лобоцкий.
Ранее стало известно, что Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
Актер и режиссер Владимир Меньшов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
11:42Культура
Шахназаров рассказал о дружбе с Меньшовым
"Ушел такой человек, такой замечательный художник… Нет слов просто, одни эмоции... Безусловно, с Меньшовым интересно было работать, нелегко, но очень интересно, очень продуктивно. Очень многому научился у него во время работы в картине "Зависть богов", - сказал Лобоцкий РИА Новости.
Владимир Меньшов – народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (за картину "Москва слезам не верит"), член Союза кинематографистов РФ.
 
КультураУмер Владимир МеньшовКоронавирус в РоссииРоссияВладимир МеньшовСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
Лента новостейМолния