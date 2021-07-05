https://ria.ru/20210705/menshov-1739892869.html
Косачев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Косачев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021
Косачев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Кончина Владимира Меньшова стала огромной потерей не только для искусства, но и для всей страны, сказал РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:56
2021-07-05T11:56
2021-07-05T11:56
культура
умер владимир меньшов
новости культуры
владимир меньшов
константин косачев
мосфильм
общество
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Кончина Владимира Меньшова стала огромной потерей не только для искусства, но и для всей страны, сказал РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Мосфильм" ранее сообщил, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса."Огромная потеря. И это тот случай, когда потеряло не только искусство кинематографии, которому он отдал себя всего. Потеряла вся страна, выросшая на его фильмах", - сказал сенатор.По словам Косачева, Меньшов "был прежде всего гражданином, который мог ненавязчиво и, как говорится, на пальцах объяснять людям, как нужно жить, чтобы не было больно и не было обидно"."Волею судеб мы родились с ним в один день, и в каком-то смысле я был связан с Владимиром Меньшовым и этой неосязаемой нитью. Поэтому для меня это ещё и личная потеря", - добавил парламентарий."Вечная память", - сказал Косачев.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739891742.html
https://ria.ru/20210705/smert-1739888675.html
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умер владимир меньшов, новости культуры, владимир меньшов, константин косачев, мосфильм, общество
Косачев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
Косачев назвал смерть режиссера Владимира Меньшова огромной потерей для всей страны
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.
Кончина Владимира Меньшова
стала огромной потерей не только для искусства, но и для всей страны, сказал РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев
.
"Мосфильм
" ранее сообщил, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.
"Огромная потеря. И это тот случай, когда потеряло не только искусство кинематографии, которому он отдал себя всего. Потеряла вся страна, выросшая на его фильмах", - сказал сенатор.
По словам Косачева, Меньшов "был прежде всего гражданином, который мог ненавязчиво и, как говорится, на пальцах объяснять людям, как нужно жить, чтобы не было больно и не было обидно".
"Волею судеб мы родились с ним в один день, и в каком-то смысле я был связан с Владимиром Меньшовым и этой неосязаемой нитью. Поэтому для меня это ещё и личная потеря", - добавил парламентарий.
"Вечная память", - сказал Косачев.