https://ria.ru/20210705/menshov-1739892869.html

Косачев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Косачев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова - РИА Новости, 05.07.2021

Косачев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Кончина Владимира Меньшова стала огромной потерей не только для искусства, но и для всей страны, сказал РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:56

2021-07-05T11:56

2021-07-05T11:56

культура

умер владимир меньшов

новости культуры

владимир меньшов

константин косачев

мосфильм

общество

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Кончина Владимира Меньшова стала огромной потерей не только для искусства, но и для всей страны, сказал РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Мосфильм" ранее сообщил, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса."Огромная потеря. И это тот случай, когда потеряло не только искусство кинематографии, которому он отдал себя всего. Потеряла вся страна, выросшая на его фильмах", - сказал сенатор.По словам Косачева, Меньшов "был прежде всего гражданином, который мог ненавязчиво и, как говорится, на пальцах объяснять людям, как нужно жить, чтобы не было больно и не было обидно"."Волею судеб мы родились с ним в один день, и в каком-то смысле я был связан с Владимиром Меньшовым и этой неосязаемой нитью. Поэтому для меня это ещё и личная потеря", - добавил парламентарий."Вечная память", - сказал Косачев.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739891742.html

https://ria.ru/20210705/smert-1739888675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир меньшов, новости культуры, владимир меньшов, константин косачев, мосфильм, общество