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В Красноярске и Минусинске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
В Красноярске и Минусинске ввели режим неблагоприятных метеоусловий - РИА Новости, 05.07.2021
В Красноярске и Минусинске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
Режим неблагоприятных метеоусловий введен в столице Красноярского края и Минусинске, сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:30
2021-07-05T14:30
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КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий введен в столице Красноярского края и Минусинске, сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования региона."Среднесибирское УГМС ввело режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) сразу в двух городах Красноярского края – Красноярске и Минусинске. По данным федерального ведомства, в Красноярске режим НМУ действует с 18.00 5 июля до 19.00 6 июля, в Минусинске – с 15.00 5 июля до 7.00 7 июля. Там отмечают, что введение режима связано с метеорологическими условиями. По прогнозам в данных городах установилась жаркая безветренная погода", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что инспекторы эконадзора министерства переведены на усиленный режим работы.В минэкологии края напомнили, что в этот период все предприятия обязаны снижать нагрузку на атмосферный воздух. Специалисты с передвижной эколабораторией будут патрулировать улицы города и выявлять несанкционированные источники загрязнения воздуха, выезжать по сообщениям жителей.
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россия, красноярский край, минусинск, красноярск, общество
В Красноярске и Минусинске ввели режим неблагоприятных метеоусловий
14:30 05.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района.
Вид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района. - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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В Красноярске и Минусинске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий введен в столице Красноярского края и Минусинске, сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования региона.
"Среднесибирское УГМС ввело режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) сразу в двух городах Красноярского края – Красноярске и Минусинске. По данным федерального ведомства, в Красноярске режим НМУ действует с 18.00 5 июля до 19.00 6 июля, в Минусинске – с 15.00 5 июля до 7.00 7 июля. Там отмечают, что введение режима связано с метеорологическими условиями. По прогнозам в данных городах установилась жаркая безветренная погода", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что инспекторы эконадзора министерства переведены на усиленный режим работы.
В минэкологии края напомнили, что в этот период все предприятия обязаны снижать нагрузку на атмосферный воздух. Специалисты с передвижной эколабораторией будут патрулировать улицы города и выявлять несанкционированные источники загрязнения воздуха, выезжать по сообщениям жителей.
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