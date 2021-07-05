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В Кабардино-Балкарии откроют новый госпиталь для больных COVID-19

В Кабардино-Балкарии откроют новый госпиталь для больных COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021

В Кабардино-Балкарии откроют новый госпиталь для больных COVID-19

Власти Кабардино-Балкарии из-за роста заболеваемости коронавирусом планируют открыть новый, третий госпиталь для больных COVID-19 на базе одной из городских... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:46

2021-07-05T15:46

2021-07-05T15:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

кабардино-балкарская республика (кбр)

здоровье - общество

нальчик

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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии из-за роста заболеваемости коронавирусом планируют открыть новый, третий госпиталь для больных COVID-19 на базе одной из городских больниц Нальчика, сообщает региональный минздрав.Отмечается, что изменения в режиме работы больницы связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике и продолжающимся ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией."Для получения своевременной медицинской помощи по профилям "хирургия", "урология" и "гинекология" пациенты будут маршрутизированы в другие медицинские учреждения КБР", - уточняет министерство.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в КБР составляет 25 130, выздоровевших – 24 020, скончались с начала пандемии 508 человек. В двух госпиталях, где развернуто 580 коек, получают медицинскую помощь 460 пациентов, из них в реанимации 57 человек.

нальчик

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, нальчик