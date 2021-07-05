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В Кабардино-Балкарии откроют новый госпиталь для больных COVID-19
В Кабардино-Балкарии откроют новый госпиталь для больных COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021
В Кабардино-Балкарии откроют новый госпиталь для больных COVID-19
Власти Кабардино-Балкарии из-за роста заболеваемости коронавирусом планируют открыть новый, третий госпиталь для больных COVID-19 на базе одной из городских... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:46
2021-07-05T15:46
2021-07-05T15:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии из-за роста заболеваемости коронавирусом планируют открыть новый, третий госпиталь для больных COVID-19 на базе одной из городских больниц Нальчика, сообщает региональный минздрав.Отмечается, что изменения в режиме работы больницы связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике и продолжающимся ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией."Для получения своевременной медицинской помощи по профилям "хирургия", "урология" и "гинекология" пациенты будут маршрутизированы в другие медицинские учреждения КБР", - уточняет министерство.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в КБР составляет 25 130, выздоровевших – 24 020, скончались с начала пандемии 508 человек. В двух госпиталях, где развернуто 580 коек, получают медицинскую помощь 460 пациентов, из них в реанимации 57 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, нальчик
В Кабардино-Балкарии откроют новый госпиталь для больных COVID-19
Госпиталь для больных COVID-19 откроют в Кабардино-Балкарии на базе одной из больниц Нальчика
НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости.
Власти Кабардино-Балкарии из-за роста заболеваемости коронавирусом планируют открыть новый, третий госпиталь для больных COVID-19 на базе одной из городских больниц Нальчика
, сообщает региональный минздрав.
"Городская клиническая больница №2 сегодня приостанавливает госпитализацию пациентов и проведение плановых операций. На базе медицинской организации будет развернут госпиталь особо опасных инфекций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения в режиме работы больницы связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике и продолжающимся ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
"Для получения своевременной медицинской помощи по профилям "хирургия", "урология" и "гинекология" пациенты будут маршрутизированы в другие медицинские учреждения КБР", - уточняет министерство.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в КБР составляет 25 130, выздоровевших – 24 020, скончались с начала пандемии 508 человек. В двух госпиталях, где развернуто 580 коек, получают медицинскую помощь 460 пациентов, из них в реанимации 57 человек.