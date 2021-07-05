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В Москве выявили 6557 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6557 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.07.2021
В Москве выявили 6557 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6557, Подмосковье - 2651, Санкт-Петербурге - 1828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:33
2021-07-05T11:33
2021-07-05T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6557, Подмосковье - 2651, Санкт-Петербурге - 1828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 6557, 2 Московская область 2651, 3 Санкт-Петербург 1828", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 25, Еврейской автономной области - 24, Ненецком автономном округе - 8.
москва
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В Москве выявили 6557 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 6557 новых случаев заражения коронавирусом