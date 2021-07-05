https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739886842.html

В России за сутки выписали 14 540 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 14 540 человек после COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021

В России за сутки выписали 14 540 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 14 540 человек после COVID-19, за все время - 5 083 441, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:32

2021-07-05T11:32

2021-07-05T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 14 540 человек после COVID-19, за все время - 5 083 441, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 540 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 083 441", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5648, Подмосковье - 1939, Санкт-Петербурге - 743.

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург