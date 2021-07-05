https://ria.ru/20210705/kiberbezopasnost-1739871486.html

Россия заняла пятое место в международном индексе кибербезопасности

Россия заняла пятое место в международном индексе кибербезопасности - РИА Новости, 05.07.2021

Россия заняла пятое место в международном индексе кибербезопасности

Россия по итогам 2020 года заняла 5-е место в международном индексе кибербезопасности, поднявшись сразу на 21 позицию по сравнению с рейтингом предыдущего года, РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:13

2021-07-05T10:13

2021-07-05T10:13

россия

дмитрий чернышенко

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148291/98/1482919847_0:141:3829:2294_1920x0_80_0_0_7823b723363a97737a666d3494875abc.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2020 года заняла 5-е место в международном индексе кибербезопасности, поднявшись сразу на 21 позицию по сравнению с рейтингом предыдущего года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По итогам 2020 года Россия поднялась на 5 место в международном индексе кибербезопасности. Это на 21 позицию выше по сравнению с предыдущим рейтингом", - сказал Чернышенко. Индекс сформирован Международным союзом электросвязи - учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий.Вице-премьер указал, что в исследовании участвовали 193 государства, оценивались различные аспекты национальных стратегий информационной-технологической безопасности: законодательные, организационные, технические и ряд других."Мы заняли одну строчку с ОАЭ и Малайзией. Безусловно, нам есть куда стремиться - многие решения и проекты в сфере кибербезопасности еще предстоит реализовать, а следовательно и обеспечить более высокие позиции в рейтинге в ближайшие годы", - отметил заместитель председателя правительства.Результаты индекса свидетельствуют, что у России есть потенциал роста в плане технических и организационных мер. По другим группам обеспечены максимальные баллы, что позволило России подняться на первое место по СНГ и занять одну строчку с ОАЭ и Малайзией.В аппарате вице-премьера указали, что основная долгосрочная цель глобального индекса по кибербезопасности - оказывать содействие по принятию и интеграции кибербезопасности в глобальном масштабе. Сравнение национальных стратегий в сфере кибербезопасности позволяет определить страны, имеющие высокие показатели в конкретных областях и эффективные стратегии по кибербезопасности.

https://ria.ru/20210702/khakery-1739524288.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, технологии