https://ria.ru/20210705/kiberbezopasnost-1739871486.html
Россия заняла пятое место в международном индексе кибербезопасности
Россия заняла пятое место в международном индексе кибербезопасности - РИА Новости, 05.07.2021
Россия заняла пятое место в международном индексе кибербезопасности
Россия по итогам 2020 года заняла 5-е место в международном индексе кибербезопасности, поднявшись сразу на 21 позицию по сравнению с рейтингом предыдущего года, РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:13
2021-07-05T10:13
2021-07-05T10:13
россия
дмитрий чернышенко
технологии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2020 года заняла 5-е место в международном индексе кибербезопасности, поднявшись сразу на 21 позицию по сравнению с рейтингом предыдущего года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По итогам 2020 года Россия поднялась на 5 место в международном индексе кибербезопасности. Это на 21 позицию выше по сравнению с предыдущим рейтингом", - сказал Чернышенко. Индекс сформирован Международным союзом электросвязи - учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий.Вице-премьер указал, что в исследовании участвовали 193 государства, оценивались различные аспекты национальных стратегий информационной-технологической безопасности: законодательные, организационные, технические и ряд других."Мы заняли одну строчку с ОАЭ и Малайзией. Безусловно, нам есть куда стремиться - многие решения и проекты в сфере кибербезопасности еще предстоит реализовать, а следовательно и обеспечить более высокие позиции в рейтинге в ближайшие годы", - отметил заместитель председателя правительства.Результаты индекса свидетельствуют, что у России есть потенциал роста в плане технических и организационных мер. По другим группам обеспечены максимальные баллы, что позволило России подняться на первое место по СНГ и занять одну строчку с ОАЭ и Малайзией.В аппарате вице-премьера указали, что основная долгосрочная цель глобального индекса по кибербезопасности - оказывать содействие по принятию и интеграции кибербезопасности в глобальном масштабе. Сравнение национальных стратегий в сфере кибербезопасности позволяет определить страны, имеющие высокие показатели в конкретных областях и эффективные стратегии по кибербезопасности.
https://ria.ru/20210702/khakery-1739524288.html
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россия, дмитрий чернышенко, технологии
Россия заняла пятое место в международном индексе кибербезопасности
Россия заняла пятое место в международном индексе кибербезопасности, поднявшись на 21 позицию