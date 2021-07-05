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Мишустин осмотрел стенды российских компаний на выставке "Иннопром"
Мишустин осмотрел стенды российских компаний на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 05.07.2021
Мишустин осмотрел стенды российских компаний на выставке "Иннопром"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку "Иннопром", которая открылась в Екатеринбурге в понедельник. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:39
2021-07-05T12:28
иннопром
михаил мишустин
ростех
екатеринбург
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку "Иннопром", которая открылась в Екатеринбурге в понедельник.Премьер начал осмотр экспозиции со стендов госкорпорации "Ростех". Ему показали, в том числе, разработки холдинга "Швабе", который объединяет разработчиков и производителей высокотехнологичной оптико-электронной продукции.После этого Мишустин остановился у витрин, где были представлены лекарственные средства, в том числе препарат "Ковид-глобулин" - первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19. Он создан на основе донорской плазмы и содержит нейтрализующие коронавирус антитела. Предполагается, что после завершения II и III фаз клинических испытаний препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.Помимо этого премьеру показали отечественные разработки в сфере создания вертолетов и квадрокоптеров. Он осмотрел стенды и других российских компаний - в том числе "Транснефти" и промышленной группы "КОНАР", а также экспозицию Свердловской области.В 2021 году "Иннопром" проходит в 11-й раз, выставка продлится до 8 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".
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иннопром, михаил мишустин, ростех, екатеринбург, экономика
Мишустин осмотрел стенды российских компаний на выставке "Иннопром"
09:39 05.07.2021 (обновлено: 12:28 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Международной промышленной выставки "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Международной промышленной выставки Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Мишустин осмотрел стенды российских компаний на открывшейся в Екатеринбурге выставке "Иннопром"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку "Иннопром", которая открылась в Екатеринбурге в понедельник.
Премьер начал осмотр экспозиции со стендов госкорпорации "Ростех". Ему показали, в том числе, разработки холдинга "Швабе", который объединяет разработчиков и производителей высокотехнологичной оптико-электронной продукции.
После этого Мишустин остановился у витрин, где были представлены лекарственные средства, в том числе препарат "Ковид-глобулин" - первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19. Он создан на основе донорской плазмы и содержит нейтрализующие коронавирус антитела. Предполагается, что после завершения II и III фаз клинических испытаний препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.
Помимо этого премьеру показали отечественные разработки в сфере создания вертолетов и квадрокоптеров. Он осмотрел стенды и других российских компаний - в том числе "Транснефти" и промышленной группы "КОНАР", а также экспозицию Свердловской области.
В 2021 году "Иннопром" проходит в 11-й раз, выставка продлится до 8 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".
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ИннопромМихаил МишустинРостехЕкатеринбургЭкономика
 
 
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