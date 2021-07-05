https://ria.ru/20210705/innoprom-1739867737.html

Мишустин осмотрел стенды российских компаний на выставке "Иннопром"

Мишустин осмотрел стенды российских компаний на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 05.07.2021

Мишустин осмотрел стенды российских компаний на выставке "Иннопром"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку "Иннопром", которая открылась в Екатеринбурге в понедельник. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:39

2021-07-05T09:39

2021-07-05T12:28

иннопром

михаил мишустин

ростех

екатеринбург

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку "Иннопром", которая открылась в Екатеринбурге в понедельник.Премьер начал осмотр экспозиции со стендов госкорпорации "Ростех". Ему показали, в том числе, разработки холдинга "Швабе", который объединяет разработчиков и производителей высокотехнологичной оптико-электронной продукции.После этого Мишустин остановился у витрин, где были представлены лекарственные средства, в том числе препарат "Ковид-глобулин" - первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19. Он создан на основе донорской плазмы и содержит нейтрализующие коронавирус антитела. Предполагается, что после завершения II и III фаз клинических испытаний препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.Помимо этого премьеру показали отечественные разработки в сфере создания вертолетов и квадрокоптеров. Он осмотрел стенды и других российских компаний - в том числе "Транснефти" и промышленной группы "КОНАР", а также экспозицию Свердловской области.В 2021 году "Иннопром" проходит в 11-й раз, выставка продлится до 8 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".

https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739820175.html

екатеринбург

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иннопром, михаил мишустин, ростех, екатеринбург, экономика