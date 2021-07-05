https://ria.ru/20210705/indulgentsiya-1739954655.html

В РПЦ высказались об индульгенциях

В РПЦ высказались об индульгенциях - РИА Новости, 05.07.2021

В РПЦ высказались об индульгенциях

Православная церковь не поддерживает практику индульгенций, в том числе для пожилых людей, рассказал РИА Новости глава сектора апологетической миссии... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:53

2021-07-05T15:53

2021-07-05T15:53

религия и мировоззрение

папа римский

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152316/81/1523168102_0:70:960:610_1920x0_80_0_0_823c2cf4e65f9b4cf06721719eafdd1f.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Православная церковь не поддерживает практику индульгенций, в том числе для пожилых людей, рассказал РИА Новости глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) священник Георгий Максимов.Папа Римский Франциск установил ежегодное празднование Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей в каждое четвертое воскресенье июля. В 2021 году оно выпадает на 25 июля. Ранее сообщалось, что по случаю праздника Римско-католическая церковь предоставит пожилым католикам полную индульгенцию."В древности было много критики в адрес Римской церкви за то, что она эти индульгенции продавала, теперь же она их использует для своего пиара, но в любом случае все положения учения об индульгенциях являются ложными и Православной церковью не принимаются. Что же касается введения особого "дня пожилых людей", как ранее "дня детей", то эта практика лично мне представляется несообразной и чуждой нашей традиции", - сказал Максимов.По его мнению, заботиться о стариках нужно постоянно, и выделять для этого отдельный день – неоправданная сегрегация. "Как будто пожилые уже и не нормальные люди. А это такие же люди, просто пожилые", - добавил он.Практика же индульгенций как таковых, пояснил Максимов, с точки зрения православия считается исходящей из еретического представления о том, что у святых якобы есть "сверхдолжные" заслуги, распоряжаться которыми якобы может папа Римский, давая тем, у кого своих "заслуг перед Богом" не хватает.

https://ria.ru/20200325/1569096309.html

https://ria.ru/20210119/sergiy-1593716325.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь