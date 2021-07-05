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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210705/indulgentsiya-1739954655.html
В РПЦ высказались об индульгенциях
В РПЦ высказались об индульгенциях - РИА Новости, 05.07.2021
В РПЦ высказались об индульгенциях
Православная церковь не поддерживает практику индульгенций, в том числе для пожилых людей, рассказал РИА Новости глава сектора апологетической миссии... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:53
2021-07-05T15:53
религия и мировоззрение
папа римский
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Православная церковь не поддерживает практику индульгенций, в том числе для пожилых людей, рассказал РИА Новости глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) священник Георгий Максимов.Папа Римский Франциск установил ежегодное празднование Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей в каждое четвертое воскресенье июля. В 2021 году оно выпадает на 25 июля. Ранее сообщалось, что по случаю праздника Римско-католическая церковь предоставит пожилым католикам полную индульгенцию."В древности было много критики в адрес Римской церкви за то, что она эти индульгенции продавала, теперь же она их использует для своего пиара, но в любом случае все положения учения об индульгенциях являются ложными и Православной церковью не принимаются. Что же касается введения особого "дня пожилых людей", как ранее "дня детей", то эта практика лично мне представляется несообразной и чуждой нашей традиции", - сказал Максимов.По его мнению, заботиться о стариках нужно постоянно, и выделять для этого отдельный день – неоправданная сегрегация. "Как будто пожилые уже и не нормальные люди. А это такие же люди, просто пожилые", - добавил он.Практика же индульгенций как таковых, пояснил Максимов, с точки зрения православия считается исходящей из еретического представления о том, что у святых якобы есть "сверхдолжные" заслуги, распоряжаться которыми якобы может папа Римский, давая тем, у кого своих "заслуг перед Богом" не хватает.
https://ria.ru/20200325/1569096309.html
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папа римский, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь

В РПЦ высказались об индульгенциях

15:53 05.07.2021
 
© Фото : из личного архива отца Георгия МаксимоваСвященник Георгий Максимов с почитаемой филлипинцами иконой Божией Матери
Священник Георгий Максимов с почитаемой филлипинцами иконой Божией Матери - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : из личного архива отца Георгия Максимова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Православная церковь не поддерживает практику индульгенций, в том числе для пожилых людей, рассказал РИА Новости глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) священник Георгий Максимов.
Папа Римский Франциск установил ежегодное празднование Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей в каждое четвертое воскресенье июля. В 2021 году оно выпадает на 25 июля. Ранее сообщалось, что по случаю праздника Римско-католическая церковь предоставит пожилым католикам полную индульгенцию.
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"В древности было много критики в адрес Римской церкви за то, что она эти индульгенции продавала, теперь же она их использует для своего пиара, но в любом случае все положения учения об индульгенциях являются ложными и Православной церковью не принимаются. Что же касается введения особого "дня пожилых людей", как ранее "дня детей", то эта практика лично мне представляется несообразной и чуждой нашей традиции", - сказал Максимов.
По его мнению, заботиться о стариках нужно постоянно, и выделять для этого отдельный день – неоправданная сегрегация. "Как будто пожилые уже и не нормальные люди. А это такие же люди, просто пожилые", - добавил он.
Практика же индульгенций как таковых, пояснил Максимов, с точки зрения православия считается исходящей из еретического представления о том, что у святых якобы есть "сверхдолжные" заслуги, распоряжаться которыми якобы может папа Римский, давая тем, у кого своих "заслуг перед Богом" не хватает.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Русская православная церковь
 
 
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