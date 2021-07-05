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В Тбилиси противники секс-меньшинств закидали журналистов бутылками

В Тбилиси противники секс-меньшинств закидали журналистов бутылками - РИА Новости, 05.07.2021

В Тбилиси противники секс-меньшинств закидали журналистов бутылками

Участники акции против запланированного в понедельник "Марша достоинства" ЛГБТ-сообщества проводят шествие по улицам Тбилиси, перекрывая дороги, передает... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:47

2021-07-05T13:47

2021-07-05T14:55

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ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Участники акции против запланированного в понедельник "Марша достоинства" ЛГБТ-сообщества проводят шествие по улицам Тбилиси, перекрывая дороги, передает корреспондент РИА Новости.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен состояться в понедельник в 17.00 мск, при этом сторонники семейных ценностей, выступающие против секс-меньшинств, с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они агрессивно настроены в отношении представителей СМИ, несколько раз закидывали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками.Несколько минут назад участники шествия переместились к одному из зданий офиса организации "Тбилиси прайд" и сорвали флаг ЛГБТ, разорвав его на куски.Теперь они проводят шествие по городу, они разбились на несколько команд: часть из них переместилась к офисам организаций, поддерживающих ЛГБТ, около 50 человек выражают протест перед зданием офиса ООН.Протесты, проходящие в грузинской столице, также привели к полемике между рядовыми гражданами. Некоторые жители Тбилиси считают, что организаторами акции якобы являются "пророссийские силы".МВД Грузии начало расследование по фактам нападения на журналистов и попытки нанести ущерб офисам, поддерживающим ЛГБТ-сообщества, в ходе акции в Тбилиси, сообщается на сайте министерства."МВД, в первую очередь, осуждает любые формы насилия в отношении представителей СМИ. Мы призываем граждан, собравшихся на улицах столицы, поддерживать порядок, подчиняться законным требованиям полиции и протестовать по любой теме в рамках закона. Министерство начало расследование по статье 187 Уголовного кодекса Грузии по фактам незаконной деятельности, осуществленной в офисе движения "Стыдно" и "Тбилиси Прайд" в Тбилиси, которая предусматривает повреждение или уничтожение чужого имущества", - говорится в заявлении ведомства.В МВД отметили, что ряд горожан, собравшихся на центральном проспекте Руставели, пытались ворваться в офис движения "Стыдно" за зданием парламента. Журналисты присутствовали в офисе и освещали события, митингующие также повредили им оборудование."Начато расследование о факту уничтожения и повреждения флага в офисе Tbilisi Pride, расположенном на улице Ахвледиани, 17 в Тбилиси, по обвинению в повреждении или уничтожении чужого имущества. Помимо указанных фактов нарушения закона, МВД уже проинформировало общественность о том, что сегодня начато расследование фактов насилия в отношении представителей СМИ на проспекте Руставели и незаконного вмешательства в их профессиональную деятельность", - добавили в МВД.По данным министерства, бригады полиции остаются на улицах грузинской столицы и продолжают поддерживать общественный порядок.

https://ria.ru/20210705/otmena-1739929262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция противников секс-меньшинств в Тбилиси Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они проводят контракцию против запланированного в понедельник вечером "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества. 2021-07-05T13:47 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мвд грузии, лгбт-сообщество, тбилиси, грузия, в мире