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Россияне смогут получать госуслуги через банковские приложения
Россияне смогут получать госуслуги через банковские приложения - РИА Новости, 05.07.2021
Россияне смогут получать госуслуги через банковские приложения
Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому граждане страны смогут получать госуслуги в электронном виде через сторонние... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:32
2021-07-05T13:52
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому граждане страны смогут получать госуслуги в электронном виде через сторонние информационные системы, например банковские приложения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Проектом постановления предлагается закрепить возможность предоставления услуг и записи на прием в орган или организацию с использованием иных информационных систем при условии их интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги" - ред.)", - говорится в пояснительной записке."Такие изменения позволят гражданину записаться на прием в ведомство или получить услугу, предоставляемую ведомством с использованием любых иных информационных систем, интегрированных с единым порталом в порядке, определенном Минцифры России", - добавляется в записке. Как указано в документе, такими информационными системами могут быть, например, банковские приложения.При этом, как отмечается в пояснительной записке, "интегрируемая с единым порталом информационная система должна обеспечивать защиту персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, от их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении получаемых персональных данных".Кроме того, предлагается "автоматизировать как процесс проверки заявлений и документов, предоставляемых заявителем в электронной форме для получения услуги, так и процесс принятия решения в части результата предоставления услуги".Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минцифры, "автоматизация указанных процессов позволит сократить временные издержки органов и организаций на принятие соответствующих решений".
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, общество
Россияне смогут получать госуслуги через банковские приложения
13:32 05.07.2021 (обновлено: 13:52 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПаспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Минцифры подготовило проект о получении госуслуг через сторонние информационные системы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому граждане страны смогут получать госуслуги в электронном виде через сторонние информационные системы, например банковские приложения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
"Проектом постановления предлагается закрепить возможность предоставления услуг и записи на прием в орган или организацию с использованием иных информационных систем при условии их интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги" - ред.)", - говорится в пояснительной записке.
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"Такие изменения позволят гражданину записаться на прием в ведомство или получить услугу, предоставляемую ведомством с использованием любых иных информационных систем, интегрированных с единым порталом в порядке, определенном Минцифры России", - добавляется в записке. Как указано в документе, такими информационными системами могут быть, например, банковские приложения.
При этом, как отмечается в пояснительной записке, "интегрируемая с единым порталом информационная система должна обеспечивать защиту персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, от их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении получаемых персональных данных".
Кроме того, предлагается "автоматизировать как процесс проверки заявлений и документов, предоставляемых заявителем в электронной форме для получения услуги, так и процесс принятия решения в части результата предоставления услуги".
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минцифры, "автоматизация указанных процессов позволит сократить временные издержки органов и организаций на принятие соответствующих решений".
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ГосуслугиОбщество
 
 
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