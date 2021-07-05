В КЧР газ проведут в новый микрорайон города Усть-Джегута
16:36 05.07.2021 (обновлено: 17:19 05.07.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
ЧЕРКЕССК, 5 июл – РИА Новости. В этом году в новом микрорайоне Усть-Джегута - второго по численности населения города Карачаево-Черкесии — проложат порядка пяти километров газовых сетей, что позволит подключить к газу более трехсот 300 домовладений, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По сообщению пресс-службы руководителя региона, соответствующее поручение дал глава КЧР Рашид Темрезов.
"Принято решение, что строительство газопровода "Газпромраспределение Черкесск" начнет на этой неделе, к работе активно подключился Минстрой республики и администрация города. Поручил также заняться водоснабжением и внутрепоселковыми дорогами в новом микрорайоне", - цитирует пресс-служба Темрезова.
Подземный газопровод будет проведен по всем улицам микрорайона "северный" Усть-Джегуты вплоть до границ личных участков бесплатно.
Как отметили в пресс-службе главы республики, деньги, собранные домовладельцами до вступления в силу закона о газоснабжении в РФ, согласно которому газ до границ участка домовладения должен проводиться без привлечения средств граждан, будут возвращены людям.