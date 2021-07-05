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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210705/gazifikatsiya-1739966846.html
В КЧР газ проведут в новый микрорайон города Усть-Джегута
В КЧР газ проведут в новый микрорайон города Усть-Джегута - РИА Новости, 05.07.2021
В КЧР газ проведут в новый микрорайон города Усть-Джегута
В этом году в новом микрорайоне Усть-Джегута - второго по численности населения города Карачаево-Черкесии — проложат порядка пяти километров газовых сетей, что... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:36
2021-07-05T17:19
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
усть-джегута
общество
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ЧЕРКЕССК, 5 июл – РИА Новости. В этом году в новом микрорайоне Усть-Джегута - второго по численности населения города Карачаево-Черкесии — проложат порядка пяти километров газовых сетей, что позволит подключить к газу более трехсот 300 домовладений, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.По сообщению пресс-службы руководителя региона, соответствующее поручение дал глава КЧР Рашид Темрезов.Подземный газопровод будет проведен по всем улицам микрорайона "северный" Усть-Джегуты вплоть до границ личных участков бесплатно. Как отметили в пресс-службе главы республики, деньги, собранные домовладельцами до вступления в силу закона о газоснабжении в РФ, согласно которому газ до границ участка домовладения должен проводиться без привлечения средств граждан, будут возвращены людям.
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россия, рашид темрезов, усть-джегута, общество

В КЧР газ проведут в новый микрорайон города Усть-Джегута

16:36 05.07.2021 (обновлено: 17:19 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧЕРКЕССК, 5 июл – РИА Новости. В этом году в новом микрорайоне Усть-Джегута - второго по численности населения города Карачаево-Черкесии — проложат порядка пяти километров газовых сетей, что позволит подключить к газу более трехсот 300 домовладений, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По сообщению пресс-службы руководителя региона, соответствующее поручение дал глава КЧР Рашид Темрезов.
"Принято решение, что строительство газопровода "Газпромраспределение Черкесск" начнет на этой неделе, к работе активно подключился Минстрой республики и администрация города. Поручил также заняться водоснабжением и внутрепоселковыми дорогами в новом микрорайоне", - цитирует пресс-служба Темрезова.
Подземный газопровод будет проведен по всем улицам микрорайона "северный" Усть-Джегуты вплоть до границ личных участков бесплатно.
Как отметили в пресс-службе главы республики, деньги, собранные домовладельцами до вступления в силу закона о газоснабжении в РФ, согласно которому газ до границ участка домовладения должен проводиться без привлечения средств граждан, будут возвращены людям.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид ТемрезовУсть-ДжегутаОбщество
 
 
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