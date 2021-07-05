https://ria.ru/20210705/gazifikatsiya-1739966846.html

В КЧР газ проведут в новый микрорайон города Усть-Джегута

В КЧР газ проведут в новый микрорайон города Усть-Джегута - РИА Новости, 05.07.2021

В КЧР газ проведут в новый микрорайон города Усть-Джегута

В этом году в новом микрорайоне Усть-Джегута - второго по численности населения города Карачаево-Черкесии — проложат порядка пяти километров газовых сетей, что... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:36

2021-07-05T16:36

2021-07-05T17:19

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

усть-джегута

общество

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ЧЕРКЕССК, 5 июл – РИА Новости. В этом году в новом микрорайоне Усть-Джегута - второго по численности населения города Карачаево-Черкесии — проложат порядка пяти километров газовых сетей, что позволит подключить к газу более трехсот 300 домовладений, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.По сообщению пресс-службы руководителя региона, соответствующее поручение дал глава КЧР Рашид Темрезов.Подземный газопровод будет проведен по всем улицам микрорайона "северный" Усть-Джегуты вплоть до границ личных участков бесплатно. Как отметили в пресс-службе главы республики, деньги, собранные домовладельцами до вступления в силу закона о газоснабжении в РФ, согласно которому газ до границ участка домовладения должен проводиться без привлечения средств граждан, будут возвращены людям.

https://ria.ru/20210629/vyplaty-1739045742.html

россия

усть-джегута

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россия, рашид темрезов, усть-джегута, общество