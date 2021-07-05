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Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления

Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления - РИА Новости, 05.07.2021

Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:17

2021-07-05T16:17

2021-07-05T16:56

вениамин кондратьев

сочи

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления."Развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания", — сказано в сообщении администрации Краснодарского края.Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, в скором времени погодная ситуация должна улучшиться, но пока дожди не стихают.Уровни рек Хорота и Мацеста поднялись до критических отметок. Ранее местных жителей попросили подготовить документы и вещи для экстренного покидания домов.Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Купание запрещено. Власти города говорят, что техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, и рассчитывают расчистить большую часть пляжей к завтрашнему дню.

сочи

краснодарский край

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2021

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вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край, общество