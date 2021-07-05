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Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления - РИА Новости, 05.07.2021
Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:17
2021-07-05T16:56
вениамин кондратьев
сочи
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления."Развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания", — сказано в сообщении администрации Краснодарского края.Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, в скором времени погодная ситуация должна улучшиться, но пока дожди не стихают.Уровни рек Хорота и Мацеста поднялись до критических отметок. Ранее местных жителей попросили подготовить документы и вещи для экстренного покидания домов.Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Купание запрещено. Власти города говорят, что техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, и рассчитывают расчистить большую часть пляжей к завтрашнему дню.
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вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край, общество
Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:17 05.07.2021 (обновлено: 16:56 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГости во дворе подтопленной гостинцы неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
Гости во дворе подтопленной гостинцы неподалеку от реки Кудепста в Хостинском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Глава Кубани Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления.
"Развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания", — сказано в сообщении администрации Краснодарского края.
Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали. По прогнозам, в скором времени погодная ситуация должна улучшиться, но пока дожди не стихают.
Уровни рек Хорота и Мацеста поднялись до критических отметок. Ранее местных жителей попросили подготовить документы и вещи для экстренного покидания домов.
Подтоплены некоторые отели, детские сады, больница. Купание запрещено.
Власти города говорят, что техники и спасателей достаточно для быстрого устранения последствий ненастья, и рассчитывают расчистить большую часть пляжей к завтрашнему дню.
 
Вениамин КондратьевСочиКраснодарский крайОбщество
 
 
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