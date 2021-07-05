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В Ставрополе завели дело после получения ребенком травмы в детском саду
В Ставрополе завели дело после получения ребенком травмы в детском саду - РИА Новости, 05.07.2021
В Ставрополе завели дело после получения ребенком травмы в детском саду
СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как оставленный без присмотра в частном детском саду в Ставрополе ребенок получил травмы,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:40
2021-07-05T14:40
2021-07-05T14:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 5 июл - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как оставленный без присмотра в частном детском саду в Ставрополе ребенок получил травмы, сообщает краевое следственное управление ведомства."Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.По данным следствия, 41-летняя жительница города Ставрополя в частном домовладении организовала предоставление услуг дошкольного образования. "Днем 2 июля текущего года подозреваемая оставила детей без присмотра, в результате чего годовалый мальчик получил телесные повреждения. С полученными травмами ребенок доставлен в больницу", - сообщает СУСК.Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены родственники ребенка, изъяты необходимые документы.Какие травмы получил ребенок, не уточняется.
https://ria.ru/20210625/delo-1738550472.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, происшествия
В Ставрополе завели дело после получения ребенком травмы в детском саду
В Ставрополе завели дело после получения ребенком травмы в частном детском саду