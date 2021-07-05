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В Чувашии будут судить бывших полицейских за коррупцию
В Чувашии будут судить бывших полицейских за коррупцию - РИА Новости, 05.07.2021
В Чувашии будут судить бывших полицейских за коррупцию
Бывший замначальника уголовного розыска отдела полиции в Чебоксарах и бывший старший следователь линейного отдела транспортной полиции предстанут перед судом по РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:02
2021-07-05T18:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Бывший замначальника уголовного розыска отдела полиции в Чебоксарах и бывший старший следователь линейного отдела транспортной полиции предстанут перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, в период с мая по август 2020 года подполковник полиции, заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Чебоксары, находясь в служебном кабинете своего начальника, куда он имел свободный доступ, присвоил находящийся в сейфе пакет с деньгами на сумму более 20,5 тысяч рублей, изъятыми у одного из фигурантов по уголовному делу. Он же в сентябре 2020 года, найдя сотовый телефон, о пропаже которого заявила жительница Чебоксар, присвоил его, а затем продал за 5 тысяч рублей.Кроме того, сообщает региональный СУСК, в декабре 2020 года, узнав от бывшего старшего следователя Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте, что его знакомый попросил помочь привлечь к ответственности совершивших в отношении него противоправное деяние, он убедил потерпевшего в необходимости передать ему деньги для проведения оперативно-розыскных мероприятий по его заявлению. Днем 23 декабря 2020 года, находясь перед входом в здание отделения полиции, злоумышленник при посредничестве следователя получил от потерпевшего взятку в сумме 43 тысячи рублей, после чего был задержан с поличным оперативными сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Чувашской Республике.Подполковник полиции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), статьей 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а бывший следователь – в совершении преступления, предусмотренного статьей 291.1 (посредничество во взяточничестве)."В ходе расследования уголовного дела обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях. Оба они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20210615/prigovor-1737110349.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия
В Чувашии будут судить бывших полицейских за коррупцию
18:02 05.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Чувашии будут судить бывших сотрудников полиции за коррупцию, кражу и взятки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Бывший замначальника уголовного розыска отдела полиции в Чебоксарах и бывший старший следователь линейного отдела транспортной полиции предстанут перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, в период с мая по август 2020 года подполковник полиции, заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Чебоксары, находясь в служебном кабинете своего начальника, куда он имел свободный доступ, присвоил находящийся в сейфе пакет с деньгами на сумму более 20,5 тысяч рублей, изъятыми у одного из фигурантов по уголовному делу. Он же в сентябре 2020 года, найдя сотовый телефон, о пропаже которого заявила жительница Чебоксар, присвоил его, а затем продал за 5 тысяч рублей.
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Кроме того, сообщает региональный СУСК, в декабре 2020 года, узнав от бывшего старшего следователя Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте, что его знакомый попросил помочь привлечь к ответственности совершивших в отношении него противоправное деяние, он убедил потерпевшего в необходимости передать ему деньги для проведения оперативно-розыскных мероприятий по его заявлению. Днем 23 декабря 2020 года, находясь перед входом в здание отделения полиции, злоумышленник при посредничестве следователя получил от потерпевшего взятку в сумме 43 тысячи рублей, после чего был задержан с поличным оперативными сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Чувашской Республике.
Подполковник полиции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), статьей 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а бывший следователь – в совершении преступления, предусмотренного статьей 291.1 (посредничество во взяточничестве).
"В ходе расследования уголовного дела обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях. Оба они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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