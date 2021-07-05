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Путин провел рабочую встречу с руководителем Альфа-банка
Путин провел рабочую встречу с руководителем Альфа-банка - РИА Новости, 05.07.2021
Путин провел рабочую встречу с руководителем Альфа-банка
Президент РФ Владимир Путин в понедельник утром провел рабочую встречу с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, в ходе которой обсуждалась... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:20
2021-07-05T13:20
россия
дмитрий песков
владимир путин
петр авен
альфа-банк
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник утром провел рабочую встречу с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, в ходе которой обсуждалась ситуация в банковском секторе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня утром также уже состоялась рабочая встреча президента с Авеном, руководителем Альфа-банка. Банковские дела и ситуация в банковском секторе обсуждались. Традиционно тоже диалог с представителями крупного бизнеса, особенно в банковско-финансовой сфере, у президента продолжается на регулярной основе", - рассказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, петр авен, альфа-банк, экономика
Путин провел рабочую встречу с руководителем Альфа-банка
13:20 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин обсудил с руководителем Альфа-банка Авеном ситуацию в банковском секторе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник утром провел рабочую встречу с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, в ходе которой обсуждалась ситуация в банковском секторе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня утром также уже состоялась рабочая встреча президента с Авеном, руководителем Альфа-банка. Банковские дела и ситуация в банковском секторе обсуждались. Традиционно тоже диалог с представителями крупного бизнеса, особенно в банковско-финансовой сфере, у президента продолжается на регулярной основе", - рассказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПетр АвенАльфа-банкЭкономика
 
 
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