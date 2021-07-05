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Путин провел рабочую встречу с руководителем Альфа-банка

Путин провел рабочую встречу с руководителем Альфа-банка - РИА Новости, 05.07.2021

Путин провел рабочую встречу с руководителем Альфа-банка

Президент РФ Владимир Путин в понедельник утром провел рабочую встречу с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, в ходе которой обсуждалась... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:20

2021-07-05T13:20

2021-07-05T13:20

россия

дмитрий песков

владимир путин

петр авен

альфа-банк

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник утром провел рабочую встречу с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, в ходе которой обсуждалась ситуация в банковском секторе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня утром также уже состоялась рабочая встреча президента с Авеном, руководителем Альфа-банка. Банковские дела и ситуация в банковском секторе обсуждались. Традиционно тоже диалог с представителями крупного бизнеса, особенно в банковско-финансовой сфере, у президента продолжается на регулярной основе", - рассказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210705/kemerovo-1739916572.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, петр авен, альфа-банк, экономика