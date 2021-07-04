Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210704/yaponiya-1739784029.html
При оползне в Японии погибли два человека
При оползне в Японии погибли два человека - РИА Новости, 04.07.2021
При оползне в Японии погибли два человека
Оползень в городе Атами к юго-западу от Токио привел к двум жертвам, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T03:50
2021-07-04T07:38
осака (город)
япония
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739725751_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a5e916e24be8ef0292a18682b652a1e2.jpg
ТОКИО, 4 июл — РИА Новости. Оползень в городе Атами к юго-западу от Токио привел к двум жертвам, сообщает телеканал NHK.Идут поиски пропавших людей.Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили двух пострадавших в критическом состоянии, затем медики подтвердили их смерть. С начала проведения работ спасено десять человек. Позднее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга уточнил, что число спасенных возрасло до 19. Еще несколько числятся пропавшими.В результате оползня, сошедшего в субботу около 10.00 по местному времени (4.00 мск), по предварительным данным, около восьмидесяти домов снесло потоком.В последние дни на Тихоокеанское побережье Японии, на котором расположен Атами, обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, приведя в конечном итоге к оползню.
https://ria.ru/20210518/opolzen-1732771814.html
осака (город)
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739725751_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d21f8c9a7f011285349c0b05ade1540d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
осака (город), япония, токио, в мире
При оползне в Японии погибли два человека
03:50 04.07.2021 (обновлено: 07:38 04.07.2021)
 
© REUTERS / @FUSAPOOH/TwitterСход оползня в Атами, Япония
Сход оползня в Атами, Япония - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© REUTERS / @FUSAPOOH/Twitter

В Японии при оползне два человека погибли, судьба двадцати неизвестна

Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 июл — РИА Новости. Оползень в городе Атами к юго-западу от Токио привел к двум жертвам, сообщает телеканал NHK.
Идут поиски пропавших людей.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили двух пострадавших в критическом состоянии, затем медики подтвердили их смерть. С начала проведения работ спасено десять человек. Позднее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга уточнил, что число спасенных возрасло до 19. Еще несколько числятся пропавшими.
В результате оползня, сошедшего в субботу около 10.00 по местному времени (4.00 мск), по предварительным данным, около восьмидесяти домов снесло потоком.
В последние дни на Тихоокеанское побережье Японии, на котором расположен Атами, обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, приведя в конечном итоге к оползню.
Последствия схода оползня - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 11:44
При сходе оползня в Таджикистане погибли трое детей
 
Осака (город)ЯпонияТокиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05На Филиппинах потерпел крушение военный самолет
07:58В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
07:46В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:03Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
06:06Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
05:41ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
04:56Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
04:28В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Любителям ходить босиком сделали предупреждение
04:11Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
03:50При оползне в Японии погибли два человека
03:35Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток
03:15Названа минимальная сумма для торговли на бирже
03:08Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
02:57Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
02:15Эксперт назвал опасный способ вложения денег
02:15Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
02:00Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
01:30При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
01:29В Раде заявили, что Зеленского украли и подменили на двойника
Лента новостейМолния