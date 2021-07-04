https://ria.ru/20210704/yaponiya-1739784029.html

При оползне в Японии погибли два человека

При оползне в Японии погибли два человека - РИА Новости, 04.07.2021

При оползне в Японии погибли два человека

Оползень в городе Атами к юго-западу от Токио привел к двум жертвам, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T03:50

2021-07-04T03:50

2021-07-04T07:38

осака (город)

япония

токио

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739725751_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a5e916e24be8ef0292a18682b652a1e2.jpg

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости. Оползень в городе Атами к юго-западу от Токио привел к двум жертвам, сообщает телеканал NHK.Идут поиски пропавших людей.Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили двух пострадавших в критическом состоянии, затем медики подтвердили их смерть. С начала проведения работ спасено десять человек. Позднее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга уточнил, что число спасенных возрасло до 19. Еще несколько числятся пропавшими.В результате оползня, сошедшего в субботу около 10.00 по местному времени (4.00 мск), по предварительным данным, около восьмидесяти домов снесло потоком.В последние дни на Тихоокеанское побережье Японии, на котором расположен Атами, обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, приведя в конечном итоге к оползню.

https://ria.ru/20210518/opolzen-1732771814.html

осака (город)

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осака (город), япония, токио, в мире