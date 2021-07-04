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При оползне в Японии погибли два человека
При оползне в Японии погибли два человека - РИА Новости, 04.07.2021
При оползне в Японии погибли два человека
Оползень в городе Атами к юго-западу от Токио привел к двум жертвам, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T03:50
2021-07-04T03:50
2021-07-04T07:38
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ТОКИО, 4 июл — РИА Новости. Оползень в городе Атами к юго-западу от Токио привел к двум жертвам, сообщает телеканал NHK.Идут поиски пропавших людей.Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили двух пострадавших в критическом состоянии, затем медики подтвердили их смерть. С начала проведения работ спасено десять человек. Позднее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга уточнил, что число спасенных возрасло до 19. Еще несколько числятся пропавшими.В результате оползня, сошедшего в субботу около 10.00 по местному времени (4.00 мск), по предварительным данным, около восьмидесяти домов снесло потоком.В последние дни на Тихоокеанское побережье Японии, на котором расположен Атами, обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, приведя в конечном итоге к оползню.
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осака (город), япония, токио, в мире
При оползне в Японии погибли два человека
03:50 04.07.2021 (обновлено: 07:38 04.07.2021)
В Японии при оползне два человека погибли, судьба двадцати неизвестна