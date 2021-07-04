https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739803211.html

Бречалов назвал желание заняться спортом последствием вакцинации

Бречалов назвал желание заняться спортом последствием вакцинации - РИА Новости, 04.07.2021

Бречалов назвал желание заняться спортом последствием вакцинации

Глава Удмуртии Александр Бречалов, вакцинировавшийся от коронавируса неделю назад, назвал последствием вакцинации желание работать, заниматься спортом и выложил РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T12:17

2021-07-04T12:17

2021-07-04T12:17

удмуртская республика

александр бречалов

здоровье - общество

общество

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УФА, 4 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, вакцинировавшийся от коронавируса неделю назад, назвал последствием вакцинации желание работать, заниматься спортом и выложил в соцсети видео, как подтянулся 20 раз.Переболевший ранее COVID-19 Бречалов привился от коронавируса 28 июня. Тогда он опубликовал в соцсетях фотографию, как ему ставят прививку, и призвал жителей региона прививаться от инфекции.В воскресенье глава Удмуртии опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" видео, в котором подтянулся 20 раз."Шел седьмой день после вакцинации. Из последствий - еще большее желание работать и заниматься спортом", - подписал публикацию Бречалов.Бречалов переболел коронавирусом в конце мая 2020 года. Он стал донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, здоровье - общество, общество