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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739803211.html
Бречалов назвал желание заняться спортом последствием вакцинации
Бречалов назвал желание заняться спортом последствием вакцинации - РИА Новости, 04.07.2021
Бречалов назвал желание заняться спортом последствием вакцинации
Глава Удмуртии Александр Бречалов, вакцинировавшийся от коронавируса неделю назад, назвал последствием вакцинации желание работать, заниматься спортом и выложил РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T12:17
2021-07-04T12:17
удмуртская республика
александр бречалов
здоровье - общество
общество
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УФА, 4 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, вакцинировавшийся от коронавируса неделю назад, назвал последствием вакцинации желание работать, заниматься спортом и выложил в соцсети видео, как подтянулся 20 раз.Переболевший ранее COVID-19 Бречалов привился от коронавируса 28 июня. Тогда он опубликовал в соцсетях фотографию, как ему ставят прививку, и призвал жителей региона прививаться от инфекции.В воскресенье глава Удмуртии опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" видео, в котором подтянулся 20 раз."Шел седьмой день после вакцинации. Из последствий - еще большее желание работать и заниматься спортом", - подписал публикацию Бречалов.Бречалов переболел коронавирусом в конце мая 2020 года. Он стал донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19.
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александр бречалов, здоровье - общество, общество
Бречалов назвал желание заняться спортом последствием вакцинации
12:17 04.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртии Бречалов назвал желание заняться спортом последствием прививки от COVID-19

Читать ria.ru в
УФА, 4 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, вакцинировавшийся от коронавируса неделю назад, назвал последствием вакцинации желание работать, заниматься спортом и выложил в соцсети видео, как подтянулся 20 раз.
Переболевший ранее COVID-19 Бречалов привился от коронавируса 28 июня. Тогда он опубликовал в соцсетях фотографию, как ему ставят прививку, и призвал жителей региона прививаться от инфекции.
В воскресенье глава Удмуртии опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" видео, в котором подтянулся 20 раз.
"Шел седьмой день после вакцинации. Из последствий - еще большее желание работать и заниматься спортом", - подписал публикацию Бречалов.
Бречалов переболел коронавирусом в конце мая 2020 года. Он стал донором плазмы для переливания инфицированным COVID-19.
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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