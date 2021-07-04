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В Москве продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых
В Москве продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых - РИА Новости, 04.07.2021
В Москве продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых
Акцию "Миллион призов" для москвичей старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:44
2021-07-04T11:44
2021-07-04T12:50
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Акцию "Миллион призов" для москвичей старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что жители в возрасте старше 60 лет, сделавшие прививку, получат подарочную карту или промокод номиналом одна тысяча призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки. Уточняется, что те, кто вакцинировался до начала программы, тоже могут получить призовые баллы.Добавляется, что на первое июля в программе приняли участие уже около 300 тысяч москвичей.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
В Москве продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых
11:44 04.07.2021 (обновлено: 12:50 04.07.2021)
Власти Москвы продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых до 15 августа