Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739800473.html
В Москве продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых
В Москве продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых - РИА Новости, 04.07.2021
В Москве продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых
Акцию "Миллион призов" для москвичей старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:44
2021-07-04T12:50
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738728614_0:248:3058:1968_1920x0_80_0_0_e1ffbf66f84a73d54ff323fb2d7f1649.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Акцию "Миллион призов" для москвичей старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что жители в возрасте старше 60 лет, сделавшие прививку, получат подарочную карту или промокод номиналом одна тысяча призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки. Уточняется, что те, кто вакцинировался до начала программы, тоже могут получить призовые баллы.Добавляется, что на первое июля в программе приняли участие уже около 300 тысяч москвичей.
https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739788804.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738728614_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_442faa4c634a74825f25cdc48b524635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
В Москве продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых
11:44 04.07.2021 (обновлено: 12:50 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрививочный кабинет в ГУМе
Прививочный кабинет в ГУМе - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Власти Москвы продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых до 15 августа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Акцию "Миллион призов" для москвичей старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Программу "Миллион призов" (#ПобедимCOVIDВместе) для горожан старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители в возрасте старше 60 лет, сделавшие прививку, получат подарочную карту или промокод номиналом одна тысяча призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки. Уточняется, что те, кто вакцинировался до начала программы, тоже могут получить призовые баллы.
Добавляется, что на первое июля в программе приняли участие уже около 300 тысяч москвичей.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
Вчера, 08:45
Мясников развеял распространенный миф о вакцинации от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Житель Приморья поджег ночной клуб, в который его не пустила охрана
08:00Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
07:58Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
07:39В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
07:35NHK: спасатели в Японии извлекли мать с грудным ребенком из-под завалов
07:25Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни
07:10На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
06:54На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
06:37Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
06:14Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
06:07Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса
05:19В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен
05:06Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
04:53Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
04:15Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
04:03На месте оползня в Японии погибли три человека
04:01На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
03:55Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
03:33Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек
03:31Броневик "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
Лента новостейМолния