https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739800473.html

В Москве продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых

В Москве продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых - РИА Новости, 04.07.2021

В Москве продлили акцию "Миллион призов" для привитых от COVID-19 пожилых

Акцию "Миллион призов" для москвичей старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T11:44

2021-07-04T11:44

2021-07-04T12:50

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Акцию "Миллион призов" для москвичей старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что жители в возрасте старше 60 лет, сделавшие прививку, получат подарочную карту или промокод номиналом одна тысяча призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки. Уточняется, что те, кто вакцинировался до начала программы, тоже могут получить призовые баллы.Добавляется, что на первое июля в программе приняли участие уже около 300 тысяч москвичей.

https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739788804.html

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