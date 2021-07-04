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https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739751042.html
Чем Каспаров требует прививать россиян
Чем Каспаров требует прививать россиян - РИА Новости, 04.07.2021
Чем Каспаров требует прививать россиян
В течение прошедшей недели случился всплеск требований немедленно завезти иностранные вакцины от COVID-19 в Россию и разрешить ими прививаться наравне с... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:00
2021-07-04T10:31
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
колумнисты - авторы
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В течение прошедшей недели случился всплеск требований немедленно завезти иностранные вакцины от COVID-19 в Россию и разрешить ими прививаться наравне с отечественными вакцинами. По мнению сторонников лекарственного разнообразия, когда граждане получат свободу выбора, доля привитых — кто "Спутником", кто "Модерной", неважно, — сразу резко возрастет.За это выступили старый чекист Г. В. Гудков, конный наездник А. Г. Невзоров, женщина-политтехнолог М. А. Литвинович, гроссмейстер Г. К. Каспаров, председатель партии "Яблоко" Н. И. Рыбаков и другие.В принципе среди врачей, причем врачей настоящих и качественных, не каких-нибудь шарлатанов, бывают те, кто при прочих равных условиях предпочитают оригиналы спискам. То есть отдают преимущество настоящим произведениям западной Биг Фармы перед отчасти сомнительными дженериками индийского или еще какого происхождения. Лучше переплатить, но зато маешь вещь. Особенно это важно в случае со сложными препаратами, например с онкологическими. Хотя в общем случае такой строгий пуризм может оборачиваться и бессмысленными тратами. Порой и дженерики вполне пригодны.Но все же врачам виднее, и вообще пациент должен им доверять. Хотя случаи корыстного злоупотребления встречаются и тут. Союз врача и фармацевта не всегда чист.Однако к приведенному нами случаю все это не имеет отношения.Во-первых, среди борющихся за freedom of choice нет вообще ни одного врача. Не то что выдающегося, а даже простого фельдшера. Нет и специалистов-иммунологов. То есть врачебный авторитет отсутствует полностью.Во-вторых, всех их роднит крайнее неприятие действующей власти вообще и Минздрава в частности. "Может ли что быть доброе из Назарета". Кстати, квалифицированные врачи относятся к властям куда более взвешенно, отмечая за ними как минусы, так и плюсы. Профаны значительно более однозначны.В-третьих, и отечественная, и мировая ковидопрививательная практика более или менее отстоялась уже полгода назад. Достоинства и недостатки различных вакцин определились, это была уже не покупка кота в мешке. Или, по крайности, не совсем покупка. Если предположить свободное, никем не понуждаемое (и никем не проплачиваемое) рассуждение, мысли на тему "пусть расцветают сто вакцин, пусть соперничают все ученые" должны были появляться у разных людей независимо и в разное время, где-то начиная с Нового года. Тут же мысль о том, что хорошо бы пользовать россиян также "Джонсоном&amp;Джонсоном", а равно "Пфайзером" и "Модерной", явилась одновременно, как по команде.Хотя бывают, конечно, и прозрения, порой даже коллективные. Смотри открытие идеи с мертвыми душами: "Героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. "Эх я Аким-простота, — сказал он сам в себе, — ищу рукавиц, а обе за поясом!" Как молния вдруг озаряет таившиеся во мраке горы и долины, так и мысль об иностранных вакцинах разом проникла в души борцов за счастье и прогресс. Бывает и такое.Единственный недостаток такого прозрения в дальнейшей глубокой неясности. Молния ударила — и опять тьма.А что думают об этом представители Биг Фармы? Они всегда готовы и на самых выгодных для России условиях — или не вполне готовы и не на самых выгодных?Как совмещать протоколы прививания? Это дело самое простое или тут у Минздрава будут сложности?Как быть с вакциной "Пфайзер", которую нужно транспортировать при минус 70 градусах по Цельсию? Наша инфраструктура готова?Вакцинация будет бесплатной, как в случае со "Спутником", или платной? А если платной, то цена будет подъемной или неподъемной? Пока что граждане даже и бесплатным образом не спешат вакцинироваться. Поспешат ли они, если прививка будет стоить 15 тысяч рублей?Один вариант — прокукарекал, а там хоть не рассветай. Наше дело заострить вопрос, а практические детали — не наше дело. Мы не врачи, мы вирус.Другой вариант — поднять гнев масс. Трудящиеся осознают, что их губят, лишая иностранных вакцин, после чего падет произвол и восстанет народ etc.Или самое грубое. Пришел подряд от денежного заказчика (за время заразы Биг Фарма сильно разбогатела), и все дружно ринулись его отрабатывать. Экспертное мнение врачей, администраторов и биологов при этом знать необязательно. Лучшая экспертиза — наша гражданская совесть. А если приправленная грантами, то еще приятнее.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/vaktsina-1733810071.html
https://ria.ru/20210703/sputnik-1739736794.html
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739259269.html
https://ria.ru/20210702/recommendations-1739691029.html
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Максим Соколов
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, колумнисты - авторы, авторы

Чем Каспаров требует прививать россиян

08:00 04.07.2021 (обновлено: 10:31 04.07.2021)
 
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Медик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
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Максим Соколов
Максим Соколов
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В течение прошедшей недели случился всплеск требований немедленно завезти иностранные вакцины от COVID-19 в Россию и разрешить ими прививаться наравне с отечественными вакцинами. По мнению сторонников лекарственного разнообразия, когда граждане получат свободу выбора, доля привитых — кто "Спутником", кто "Модерной", неважно, — сразу резко возрастет.
За это выступили старый чекист Г. В. Гудков, конный наездник А. Г. Невзоров, женщина-политтехнолог М. А. Литвинович, гроссмейстер Г. К. Каспаров, председатель партии "Яблоко" Н. И. Рыбаков и другие.
В принципе среди врачей, причем врачей настоящих и качественных, не каких-нибудь шарлатанов, бывают те, кто при прочих равных условиях предпочитают оригиналы спискам. То есть отдают преимущество настоящим произведениям западной Биг Фармы перед отчасти сомнительными дженериками индийского или еще какого происхождения. Лучше переплатить, но зато маешь вещь. Особенно это важно в случае со сложными препаратами, например с онкологическими. Хотя в общем случае такой строгий пуризм может оборачиваться и бессмысленными тратами. Порой и дженерики вполне пригодны.
Но все же врачам виднее, и вообще пациент должен им доверять. Хотя случаи корыстного злоупотребления встречаются и тут. Союз врача и фармацевта не всегда чист.
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 04:00Сказано в эфире
Эксперт рассказал, когда ждать иностранные вакцины от COVID-19 в России
Однако к приведенному нами случаю все это не имеет отношения.
Во-первых, среди борющихся за freedom of choice нет вообще ни одного врача. Не то что выдающегося, а даже простого фельдшера. Нет и специалистов-иммунологов. То есть врачебный авторитет отсутствует полностью.
Во-вторых, всех их роднит крайнее неприятие действующей власти вообще и Минздрава в частности. "Может ли что быть доброе из Назарета". Кстати, квалифицированные врачи относятся к властям куда более взвешенно, отмечая за ними как минусы, так и плюсы. Профаны значительно более однозначны.
В-третьих, и отечественная, и мировая ковидопрививательная практика более или менее отстоялась уже полгода назад. Достоинства и недостатки различных вакцин определились, это была уже не покупка кота в мешке. Или, по крайности, не совсем покупка.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 13:45Распространение коронавируса
Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине "Спутник V"
Если предположить свободное, никем не понуждаемое (и никем не проплачиваемое) рассуждение, мысли на тему "пусть расцветают сто вакцин, пусть соперничают все ученые" должны были появляться у разных людей независимо и в разное время, где-то начиная с Нового года. Тут же мысль о том, что хорошо бы пользовать россиян также "Джонсоном&Джонсоном", а равно "Пфайзером" и "Модерной", явилась одновременно, как по команде.
Хотя бывают, конечно, и прозрения, порой даже коллективные. Смотри открытие идеи с мертвыми душами: "Героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. "Эх я Аким-простота, — сказал он сам в себе, — ищу рукавиц, а обе за поясом!" Как молния вдруг озаряет таившиеся во мраке горы и долины, так и мысль об иностранных вакцинах разом проникла в души борцов за счастье и прогресс. Бывает и такое.
Единственный недостаток такого прозрения в дальнейшей глубокой неясности. Молния ударила — и опять тьма.
А что думают об этом представители Биг Фармы? Они всегда готовы и на самых выгодных для России условиях — или не вполне готовы и не на самых выгодных?
Как совмещать протоколы прививания? Это дело самое простое или тут у Минздрава будут сложности?
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 16:16Распространение коронавируса
Вирусолог предупредил о последствиях промедления в вакцинации
Как быть с вакциной "Пфайзер", которую нужно транспортировать при минус 70 градусах по Цельсию? Наша инфраструктура готова?
Вакцинация будет бесплатной, как в случае со "Спутником", или платной? А если платной, то цена будет подъемной или неподъемной? Пока что граждане даже и бесплатным образом не спешат вакцинироваться. Поспешат ли они, если прививка будет стоить 15 тысяч рублей?
Один вариант — прокукарекал, а там хоть не рассветай. Наше дело заострить вопрос, а практические детали — не наше дело. Мы не врачи, мы вирус.
Другой вариант — поднять гнев масс. Трудящиеся осознают, что их губят, лишая иностранных вакцин, после чего падет произвол и восстанет народ etc.
Или самое грубое. Пришел подряд от денежного заказчика (за время заразы Биг Фарма сильно разбогатела), и все дружно ринулись его отрабатывать. Экспертное мнение врачей, администраторов и биологов при этом знать необязательно. Лучшая экспертиза — наша гражданская совесть. А если приправленная грантами, то еще приятнее.
Люди в очереди на прививку от коронавируса в пункте вакцинации в Калиниграде - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 21:12Распространение коронавируса
Минздрав опубликовал рекомендации по вакцинации от коронавируса
 
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