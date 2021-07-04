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В Гватемалу доставили очередную партию вакцины "Спутник V"
В Гватемалу доставили очередную партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 04.07.2021
В Гватемалу доставили очередную партию вакцины "Спутник V"
Самолет с четвертой партией вакцины "Спутник V" разработки российского института Гамалеи прибыл в столичный аэропорт Гватемалы, сообщило правительство страны. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T01:14
2021-07-04T01:14
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МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Самолет с четвертой партией вакцины "Спутник V" разработки российского института Гамалеи прибыл в столичный аэропорт Гватемалы, сообщило правительство страны.Эта партия российской вакцины будет направлена для вакцинации преподавателей центральноамериканской страны, которая начнется в понедельник, сообщила министр здравоохранения Гватемалы Мария Амелия Флорес.Следующая поставка "Спутника" в Гватемалу ожидается в среду.Пока в Гватемалу поставлена небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло ранее заявлял, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".Применение вакцины "Спутник V" в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае и июне. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX. В ближайшие дни также ожидается поставка препарата разработки Pfizer.
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мехико, astrazeneca , гватемала (республика), в мире
В Гватемалу доставили очередную партию вакцины "Спутник V"
01:14 04.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V
Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Гватемалу доставили очередную партию российской вакцины "Спутник V"

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Самолет с четвертой партией вакцины "Спутник V" разработки российского института Гамалеи прибыл в столичный аэропорт Гватемалы, сообщило правительство страны.

"Партия вакцин "Спутник V" доставлена в аэропорт Ла-Аурора... эти дозы послужат усилению плана национальной вакцинации против COVID-19", - говорится в трансляции из аэропорта, опубликованной в блоге правительства в Twitter.

Эта партия российской вакцины будет направлена для вакцинации преподавателей центральноамериканской страны, которая начнется в понедельник, сообщила министр здравоохранения Гватемалы Мария Амелия Флорес.
Следующая поставка "Спутника" в Гватемалу ожидается в среду.
Пока в Гватемалу поставлена небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло ранее заявлял, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".
Применение вакцины "Спутник V" в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае и июне. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX. В ближайшие дни также ожидается поставка препарата разработки Pfizer.
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