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В Гватемалу доставили очередную партию вакцины "Спутник V"

В Гватемалу доставили очередную партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 04.07.2021

В Гватемалу доставили очередную партию вакцины "Спутник V"

Самолет с четвертой партией вакцины "Спутник V" разработки российского института Гамалеи прибыл в столичный аэропорт Гватемалы, сообщило правительство страны. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T01:14

2021-07-04T01:14

2021-07-04T01:14

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вакцина "спутник лайт"

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МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Самолет с четвертой партией вакцины "Спутник V" разработки российского института Гамалеи прибыл в столичный аэропорт Гватемалы, сообщило правительство страны.Эта партия российской вакцины будет направлена для вакцинации преподавателей центральноамериканской страны, которая начнется в понедельник, сообщила министр здравоохранения Гватемалы Мария Амелия Флорес.Следующая поставка "Спутника" в Гватемалу ожидается в среду.Пока в Гватемалу поставлена небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло ранее заявлял, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".Применение вакцины "Спутник V" в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае и июне. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX. В ближайшие дни также ожидается поставка препарата разработки Pfizer.

https://ria.ru/20210703/epivakkorona-1739440399.html

мехико

гватемала (республика)

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2021

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